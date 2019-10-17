«Євробачення»: у Європейській мовній спілці не заперечують проти нових правил відбору в Україні

У Європейській мовній спілці (EBU) не заперечують, щоб Україна мала свої правила відбору – мовиться про заборону брати участь у відборі співакам, які виступали у Росії чи анексованому нею Криму. Про це DW повідомили у EBU.

«Кожен мовник, який бере участь, індивідуально несе відповідальність за відбір свого артиста на пісенний конкурс «Євробачення», – зазначили представники мовника.

Як зазначили у спілці, загальними є тільки два правила: досягнення артистами 16-річного віку та представлення ним лише однієї країни.

65-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди).

У цьогорічному «Євробаченні» Україна участі не брала. У лютому Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору, але декотрі з них також відмовилися виступати замість Maruv.

28 лютого у НСТУ заявили, що відмовляються від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Крім того, в НТСУ додали: якщо представник Росії переможе на «Євробаченні-2019», Україна не братиме участі і в наступному змаганні. Втім, переміг нідерландський співак Дункан Лоренс.