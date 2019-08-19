«Суспільне» повідомило, хто представлятиме України на «Дитячому Євробаченні» восени

Суспільний мовник України повідомив ім’я переможниці національного відбору на участь у «Дитячому Євробаченні-2019».

«Переможницею національного відбору стала Софія Іванько з піснею «Коли здається», – йдеться в повідомленні мовника.

Софія Іванько 13 років. Вона раніше брала участь у проекті «Голос.Діти», де її тренеркою була переможниця «Євробачення-2016» Джамала.

«Дитяче Євробачення» 2019 року відбудеться 24 листопада в польському місті Глівіце.

На минулорічному «Євробаченні» представниця України Дарина Красновецька посіла четверте місце.

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У цьогорічному дорослому «Євробаченні» Україна участі не брала. У лютому Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

28 лютого у НСТУ заявили, що відмовляються від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019».