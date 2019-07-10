На «Дитяче Євробачення» від України не відбиратимуть учасників, які виступали в Росії чи на окупованих територіях

До національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2019 не допускатимуться претенденти, які після 1 січня 2014 року здійснювали концертну діяльність на території країни-агресора чи на окупованих територіях. Про це йдеться в оприлюднених положеннях про нацвідбір, які були затверджені 1 липня 2019 року, і спричинили на шпальтах низки російських ЗМІ 9-10 липня хвилю критики.

«Оргкомітет відмовляє в участі у Відборі, припиняє участь у Відборі учасника на будь-якому етапі Відбору або скасовує результати Відбору, якщо учасник (сольний виконавець/гурт) здійснював концертну діяльність після 01.01.2014, планує чи здійснює в цей час виступи на території країни-агресора та/або на окупованій території, брав участь у заходах, організованих державними органами, установами, господарюючими суб’єктами тощо країни-агресора», – йдеться у положеннях.

Згідно з правилами НСТУ, у разі невідповідності або порушення правил учасником відбору, «Оргкомітет має право відмовити в участі у відборі або припинити участь у відборі учасника в будь-який час».

Суспільний мовник повідомив, що прийом заявок на участь у національному відборі на «Дитяче Євробачення-2019» триватиме з 8 липня до 8 серпня.

Зареєструватися для участі в онлайн-відборі може будь-який виконавець чи група віком від 9 до 14 років. Для цього необхідно заповнити заявку на офіційному сайті junior.eurovision.ua та додати відеозапис композиції.

На дитячому Євробачення торік у Мінську представниця від України Дарина Красновецька із піснею Say Love посіла четверте місце.

Фінал цьогорічного «Дитячого Євробачення» пройде 24 листопада у місті Глівіце (Польща).

У цьогорічному дорослому «Євробаченні» Україна участі не брала. У лютому Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору, але декотрі з них також відмовилися виступати замість Maruv.

28 лютого у НСТУ заявили, що відмовляються від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Крім того, в НТСУ додали: якщо представник Росії переможе на «Євробаченні-2019», Україна не братиме участі і в наступному змаганні.