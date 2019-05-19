На «Євробачення-2020» претендують чотири голландських міста

Намір організувати та провести пісенний конкрс «Євробачення» у 2020 році заявили одразу чотири голландських міста, повідомляє агенція France-Presse. Серед претендентів – Амстердам, Роттердам, Гаага та Маастрихт.

У цьогорічному пісенному конкурсі «Євробачення» за сукупними результатами голосування журі та глядачів переміг нідерландський співак Дункан Лоренс.

Результат виявився доволі несподіваним, тому що за голосуванням журі лідирував шведський конкурсант, який майже до останнього моменту змагався за голоси з виконавицею з Північної Македонії.

Фінал конкурсу відбувся 18 травня у Тель-Авіві, Ізраїль.

Букмекерські компанії вважали фаворитами фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2019» представника Нідерландів Дункана Лоренса із піснею «Arcade» і представницю Австралії Кейт Міллер-Хейдке з піснею «Zero Gravity».

Із території України проголосувати за учасників «Євробачення» було неможливо, бо цього року Україна не брала участі в конкурсі.

Конкурс «Євробачення» вперше провели 1956 року з метою об’єднання Європи після Другої світової війни.

Нині він має глобальну аудиторію в близько 200 мільйонів людей.