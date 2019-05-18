Євробачення 2019: букмекери назвали фаворитів

Букмекерські компанії вважають фаворитом фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2019» представника Нідерландів Дункана Лоренса із піснею «Arcade».
На другом місці в переліку фаворитів іде представниця Австралії Кейт Міллер-Хейдке з піснею «Zero Gravity».
Третє місце прогнозують для представника Швейцарії Луки Хенні із піснею «She Got Me».
Фінал «Євробачення-2019» відбудеться ввечері 18 травня в Тель-Авіві, Ізраїль. Початок – о 22:00.
Із території України проголосувати за учасників «Євробачення» неможливо, бо цього року Україна не бере участі в конкурсі.
Конкурс «Євробачення» вперше провели 1956 року з метою об’єднання Європи після Другої світової війни.
Нині він має глобальну аудиторію в близько 200 мільйонів людей.
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