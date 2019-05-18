Євробачення 2019: букмекери назвали фаворитів

Букмекерські компанії вважають фаворитом фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2019» представника Нідерландів Дункана Лоренса із піснею «Arcade».

На другом місці в переліку фаворитів іде представниця Австралії Кейт Міллер-Хейдке з піснею «Zero Gravity».

Третє місце прогнозують для представника Швейцарії Луки Хенні із піснею «She Got Me».

Фінал «Євробачення-2019» відбудеться ввечері 18 травня в Тель-Авіві, Ізраїль. Початок – о 22:00.

Із території України проголосувати за учасників «Євробачення» неможливо, бо цього року Україна не бере участі в конкурсі.

Конкурс «Євробачення» вперше провели 1956 року з метою об’єднання Європи після Другої світової війни.

Нині він має глобальну аудиторію в близько 200 мільйонів людей.