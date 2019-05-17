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17 травня 2019, Київ 09:45
Новини | Міжнародні

Ще десять фіналістів «Євробачення 2019» визначилися в Тель-Авіві

Фінал конкурсу відбудеться 18 травня

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Ще десять учасників фіналу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» визначилися в ізраїльському Тель-Авіві, де ввечері 16 травня відбувся другий півфінал.

До фіналу пройшли представники Північної Македонії, Нідерландів, Албанії, Швеції, Росії, Азербайджану, Данії, Норвегії, Швейцарії, Мальти.

Перший півфінал відбувся 14 травня. За його підсумками до фіналу «Євробачення-2019» вийшли учасники з Австралії, Ісландії, Греції, Білорусі, Сербії, Кіпру, Естонії, Чехії, Сан-Марино і Словенії.

Фінал конкурсу відбудеться 18 травня. Глядачі та професійне журі з 41 країни-учасниці виберуть переможця.

Автоматично до фіналу потрапив представник Ізраїлю на правах господаря та представники країн «Великої п’ятірки» – Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини.

Церемонія відкриття пісенного конкурсу відбулася в неділю, 12 травня, в Тель-Авіві.

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Із території України проголосувати за учасників «Євробачення» неможливо, бо цього року Україна не бере участі в конкурсі.

Конкурс «Євробачення» вперше провели 1956 року з метою об’єднання Європи після Другої світової війни.

Нині він має глобальну аудиторію в близько 200 мільйонів людей.

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