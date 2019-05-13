У Тель-Авіві відкрилося «Євробачення 2019»

Міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2019» стартував 12 травня в ізраїльському Тель-Авіві з дефіле «помаранчевою доріжкою» за участю 41 учасника.

Півфінали «Євробачення-2019» пройдуть в Виставковому центрі Тель-Авіва 14 і 16 травня, фінал відбудеться там же 18 травня.

Дев’ятий канал ізраїльського телебачення повідомляє, що в Тель-Авіві вжито підвищених заходів безпеки на період проведення пісенного конкурсу.

Місто цього тижня будуть патрулювати 20 тисяч поліцейських, на всі заходи «Євробачення» заборонений вхід зі зброєю. Крім цього, на концерти і в фан-зону не пускатимуть на велосипедах з електричним приводом, вказує телеканал.

Україна цього року не має свого конкурсанта.

У лютому Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору, але декотрі з них також відмовилися виступати замість Maruv.

28 лютого у НСТУ заявили, що відмовляються від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Крім того, в НТСУ додали: якщо представник Росії переможе на «Євробаченні-2019», Україна не братиме участі у наступному змаганні.