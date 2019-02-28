Аласанія: Якщо Росія переможе на «Євробаченні», Україна не братиме участь наступного року

Якщо представник Росії переможе на «Євробаченні-2019», Україна не братиме участі у наступному змаганні – про це під час прес-конференції в Києві заявив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія.

Таким чином Аласанія відповів на питання, чи поїде український представник на «Євробачення» 2020 року, якщо конкурс проходитиме в Росії.

«Таке питання навіть не стоїть. Ми не будемо брати участь, як ми це зробили, наприклад, з Чемпіонатом з футболу, який проходив у Російській Федерації. Ми його не транслювали. І участь брати (в «Євробаченні 2020» – ред.), я думаю, ми теж не будемо», – сказав Аласанія.

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Суспільний мовник не транслював матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, які тривали в Росії, через репутаційні ризики.

«Євробачення-2019» пройде в Тель-Авіві, столиці Ізраїлю – країни-переможця попереднього конкурсу. Росію там представлятиме співак Сергій Лазарєв.

Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.

28 лютого у НСТУ заявили, що відмовляються від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019».