НСТУ не буде транслювати жеребкування чемпіонату світу в Росії – заява

Правління Національної суспільної телерадіокомпанії України ухвалило рішення не транслювати сьогоднішнє жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбудеться Росії, йдеться в заяві компанії.

У НСТУ пояснюють рішення тим, що Росія є країною-агресором, а «показ цієї події може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України».

У компанії додали, що у своїх подальших рішеннях щодо трансляції чемпіонату світу з футболу 2018 року НСТУ керуватиметься українським законодавством.

Церемонія жеребкування відбудеться у Великому Кремлівському палаці в Москві. У ній візьме участь президент Росії Володимир Путін.

Під час жеребкування 32 команди, які кваліфікувалися на чемпіонат світу в Росії, будуть розділені на вісім груп по чотири команди в кожній. Мундіаль 2018 року відбуватиметься в 11 російських містах з 14 червня до 15 липня.