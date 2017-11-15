Футбол: збірна Данії здобула останню європейську путівку на чемпіонат світу

Останньою європейською збірною, яка здобула право 2018 року зіграти на чемпіонаті світу з футболу в Росії, стала команда Данії. 14 листопада данці в Ірландії розгромили збірну цієї країни – 5:1.

Двоматчеве протистояння розпочалося для ірландців добре – кілька днів тому в Данії вони зберегли свої ворота (0:0), а на початку домашнього поєдинку вийшли вперед. Але ще в першому таймі данці забили двічі, а по перерві – ще три голи. Головним героєм вечора став нападник збірної Данії Крістіан Еріксен, який відзначився тричі.

Крім данців, зі стадії плей-оф на чемпіонат світу вийшли команди Швеції, Хорватії та Швейцарії, які залишили за бортом світової першості італійців, греків та північноірландців відповідно.