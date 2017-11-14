Італійці не поїдуть до Росії на чемпіонат світу з футболу

Збірна Італії вперше за 60 років пропустить фінальну частину чемпіонату світу з футболу. 13 листопада в Мілані в матчі-відповіді стадії плей-оф італійці не змогли забити збірній Швеції – 0:0. Перший матч цих команд у Швеції завершився перемогою господарів – 1:0.

39-річний капітан команди Італії, єдиний у складі нинішньої збірної чемпіон світу голкіпер Джанлуїджі Буффон після гри зі шведами оголосив, що завершить кар’єру наприкінці сезону. Раніше він планував зробити це після завершення чемпіонату світу, який 2018 року прийматиме Росія.

Італійське видання Gazzetta dello Sport назвала поразку в протистоянні зі шведами «апокаліпсисом».

Раніше зі стадії плей-оф на чемпіонат світу вийшли хорвати (вони вдома розгромили греків 4:1, а на виїзді зіграли 0:0) та швейцарці (ця команда на виїзді виграла у північноірландців 1:0, а вдома зберегла нічийний результат – 0:0).

14 листопада визначиться останній європейський учасник світової першості. У Дубліні зіграють команди Ірландії та Данії. Перший поєдинок цих команд 11 листопада завершився нульовою нічиєю.