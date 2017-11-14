Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
14 Листопад 2017, Київ 10:38
Новини | Суспільство

Італійці не поїдуть до Росії на чемпіонат світу з футболу

Легендарний воротар італійців, чемпіон світу 2006 року Джанлуїджі Буффон не поїде на світову першість до Росії

Збірна Італії вперше за 60 років пропустить фінальну частину чемпіонату світу з футболу. 13 листопада в Мілані в матчі-відповіді стадії плей-оф італійці не змогли забити збірній Швеції – 0:0. Перший матч цих команд у Швеції завершився перемогою господарів – 1:0.

39-річний капітан команди Італії, єдиний у складі нинішньої збірної чемпіон світу голкіпер Джанлуїджі Буффон після гри зі шведами оголосив, що завершить кар’єру наприкінці сезону. Раніше він планував зробити це після завершення чемпіонату світу, який 2018 року прийматиме Росія.

Італійське видання Gazzetta dello Sport назвала поразку в протистоянні зі шведами «апокаліпсисом».

Раніше зі стадії плей-оф на чемпіонат світу вийшли хорвати (вони вдома розгромили греків 4:1, а на виїзді зіграли 0:0) та швейцарці (ця команда на виїзді виграла у північноірландців 1:0, а вдома зберегла нічийний результат – 0:0).

14 листопада визначиться останній європейський учасник світової першості. У Дубліні зіграють команди Ірландії та Данії. Перший поєдинок цих команд 11 листопада завершився нульовою нічиєю.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG