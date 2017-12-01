У Росії відбудеться жеребкування чемпіонату світу з футболу 2018 року

У Росії 1 грудня відбудеться жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року. У церемонії у Великому Кремлівському палаці в Москві візьме участь президент Росії Володимир Путін.

Під час жеребкування 32 команди, які кваліфікувалися на чемпіонат світу в Росії, будуть розділені на вісім груп по чотири команди в кожній.

Очікується, що захід відвідає президент ФІФА Джанні Інфантіно, який очолив організацію в лютому 2016 року.

Ведучим церемонії обрали Івана Урганта. Під час заходу виступлять російські співачки Алсу та Лариса Доліна. Початок запланований на 18:00 за московським часом (17:00 за Києвом).

Чемпіонат світу 2018 року відбудеться в 11 російських містах від 14 червня до 15 липня.