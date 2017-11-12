Росія: футбольні фанати скаржаться на роботу стадіону, який прийматиме Чемпіонат світу-2018

Футбольні вболівальники поскаржилися в соцмережах на організацію товариського футбольного матчу Росія – Аргентина на стадіоні «Лужники» у Москві. Матч відбувся 11 листопада і завершився перемогою Аргентини.

За словами відвідувачів, перед початком матчу на стадіоні, який буде головною ареною для проведення матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 року, були великі черги на вхід. Після матчу виникла тиснява на виході і черги.

Вболівальники також висловили невдоволення роботою стюардів на стадіоні.

Віце-прем’єр Росії, який займається питаннями спорту і голова оргкомітету «Росія-2018» Віталій Мутко заявив державному новинному агентству ТАСС, що негативні відгуки вболівальників у соцмережах уважно вивчать.

Вчорашній матч відвідали майже 80 тисяч людей

Стадіон «Лужники», побудований 1957 року, реконструювали до чемпіонату, який відбудеться 2018-го.

Відкриття чемпіонату пройде на цьому стадіоні 14 червня, фінал – 15 липня.