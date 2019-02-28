Європейська мовна спілка прокоментувала відмову України від участі в «Євробаченні»

Організатори «Євробачення», Європейська мовна спілка прокоментувала рішення про відмову України від участі у цьогорічному пісенному конкурсі, який приймає Тель-Авів.

«З сумом можемо підтвердити, що українська телерадіокомпанія UA:Перший поінформувала нас, що після обговорень вони прийняли важке рішення вийти з пісенного конкурсу Євробачення 2019. Будуть продовжені дискусії між Спілкою і UA:Перший з цього приводу, але ми сподіваємося побачити їх знову в 2020 році», – мовиться у повідомленні.

Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.

28 лютого у НСТУ заявили, що відмовляються від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019».