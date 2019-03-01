Україна знову і, ймовірно, не востаннє пропускає «Євробачення» на тлі конфлікту з Росією

Українських виконавців не буде не лише на цьому фіналі пісенного конкурсу «Євробачення-2019» у травні в Ізраїлі, але й на наступному, якщо господарем конкурсу 2020 року стане Росія, сказав у четвер керівник національної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Кожного року фінал міжнародного телевізійного конкурсу, що збирає багатомільйонні аудиторії у Європі та за її межами, проводить та країна, виконавці якої здобувають перемогу.

Національний відбір у Києві закінчився провалом через суперечки довкола того, чи зобов’язані артисти в умовах російської агресії наголошувати на своєму патріотизмі і чи можуть вони їздити на виступи в Росію, яка захопила частину української території і підтримує війну, що забрала життя вже понад 13 000 людей.

Я прихильно сприймаю позицію України… Але думаю, що тут вони зіграли погану гру, долучивши до процесу національного відбору політику

Українська суспільна телерадіокомпанія пояснила проблему тим, що конкурс привернув увагу до «проблеми музичної індустрії в Україні: зв’язків артистів із шоу-бізнесом на території держави-агресора, які й на 5-му році військового конфлікту все ще залишаються дуже тісними».

«Для частини суспільства цей факт прийнятний, в іншої частини викликає обурення й несприйняття», – сказано у спеціальній заяві, де також підкреслено, що українські закони не передбачають жодних обмежень роботи артистів в Росії.

Україна, яка бере участь у «Євробаченні» з 2003 року, вже скасовувала свою участь у конкурсі 2015 року, пояснивши це тоді браком коштів на тлі активних бойових дій у конфлікті з Росією.

Погляд фахівця

«Очевидно, що непросто на тлі ситуації в Україні їхати на конкурс і співати веселу пісеньку. Але там країни також можуть виявляти солідарність», – сказав «Голосу Америки» британський дослідник історії «Євробачення» Пол Джордан.

Джордан, який отримав науковий ступінь доктора гуманітарних наук за дослідження впливу «Євробачення» на національну свідомість в Україні і в Естонії, вважає, що цього року українські організатори конкурсу самі створили собі проблеми.

«Я прихильно сприймаю позицію України. Працювавши і живши там певний час, я розумію українське бачення Росії як держави-агресора. Але думаю, що тут вони зіграли погану гру, долучивши до процесу національного відбору політику», – каже Пол Джордан.

Дослідник вважає, що запитання суддів про Крим під час пісенного телеконкурсу були недоречними, і це «перетворило концерт на фарс».

«Мали бути чіткі правила. Виконавці-учасники національного конкурсу мали знати заздалегідь про умови і ще раніше визначитися, чи брати участь у процесі», – переконаний Пол Джордан.

На його думку, в ситуації, що склалася, українське рішення – відмовитися від поїздки на «Євробачення» – виправдане, і поїздка на можливий фінал до Москви в умовах неперервної російської агресії також виглядала б проблематичною.

Але Пол Джордан також підкреслює, що, попри критику пісень та рівня виконавців на міжнародному конкурсі, «Євробачення» дає можливість українцям заявити про себе величезній аудиторії, яка або майже ніколи не чує про Україну, або знає переважно про погані новини.

​Поп-музика, політика і війна

Міжнародний пісенний телеконкурс, який Європейська спілка телерадіомовлення проводить із 1957 року, наполегливо намагається бути поза політикою, але часто потерпає від суперечок на політичному ґрунті.

Голосування окремих країн сумновідоме взаємною підтримкою сусідів, що, як кажуть критики, переважає над оцінюванням рівня виконавців.

2017 року Росія відмовилася від участі у фіналі конкурсу «Євробачення», що відбувався у Києві, коли Україна заборонила в’їзд російській виконавиці Юлії Самойловій.

Служба безпеки України заявила, що Самойлова порушила українські закони, коли їздила на окупований Росією Кримський півострів, оминаючи український прикордонний контроль.

Грузія 2009 відмовилася від участі у фіналі, коли Європейська телерадіомовна спілка не допустила грузинську пісню з англомовною назвою «We Don’t Wanna Put In».

Міжнародні організатори вирішили, що приспів пісні зі словами «Put In» можуть мати політичний підтекст з натяком на ім’я тогочасного прем’єр-міністра Росії Володимира Путіна.

Відносини між Тбілісі і Москвою тоді були особливо напружені після короткої війни 2008 року внаслідок російського вторгнення в Грузію.

Цього року близько 50 британських митців закликали у січні національного мовця «Бі-бі-сі» домагатися перенесення цьогорічних фінальних концертів «Євробачення» з Ізраїлю на знак протесту проти порушення людських прав палестинців та окупації ізраїльтянами територій за межами міжнародно визнаних кордонів.

У «Бі-бі-сі» офіційно відхилили заклик, заявивши, що «Євробачення» – «це не політична подія, і там не підтримують жодних політичних гасел чи кампаній».