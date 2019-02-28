НСТУ взяла на себе провину за ситуацію з участю України в «Євробаченні»

Національна суспільна телерадіокомпанія України визнає себе винною за ситуацію з «Євробаченням». Про це на прес-конференції в Києві заявив голова правління Суспільного мовника Зураб Аласанія.

«Ми беремо на себе провину за ситуацію з «Євробаченням» і хочемо суспільного діалогу. Також ми наразі не збираємось розривати контракт з СТБ. Ми готові прийняти ще одну порцію хейту під час травневої трансляції через те, що під час трансляції «Євробачення» буде виступ Росії, хоча НСТУ не має права втручатись в саму трансляцію», – зазначив Аласанія.

Він додав також, що, якщо представник Росії переможе на «Євробаченні-2019», Україна не братиме участі у наступному змаганні.

«Євробачення-2019» пройде в Тель-Авіві, столиці Ізраїлю – країни-переможця попереднього конкурсу. Росію там представлятиме співак Сергій Лазарєв.

Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору. Freedom Jazz та Kazka відмовилися представляти Україну на конкурсі.

28 лютого у НСТУ заявили, що відмовляються від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019».