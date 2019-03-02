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02 Березень 2019, Київ 09:23
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Олександр Ягольник про «Євробачення», ФСБ і розквіт українського шоу-бізнесу

Олександр Ягольник про «Євробачення», ФСБ і розквіт українського шоу-бізнесу
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Україна може прожити без «Євробачення», але скандал на національному відборі є ударом по іміджу держави, від якого виграє Росія. Це зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода продюсер, композитор, журналіст Олександр Ягольник. При цьому він не вірить у результати голосування, за якими перемогла співачка Maruv. Ягольник каже про спецоперацію російських спецслужб із викрадення голосів у гурту YUKO. «Скажіть мені: хтось вірить у те, що єдина україномовна пісня відбору отримала менше глядацької зацікавленості, ніж дві сестри-колаборантки з Сімферополя?» – запитує Ягольник. На його погляд, Maruv – це «дуже гарна тема», піднята для демонстрації впливу Росії на Україну. Також продюсер різко критикує голову правління Суспільного мовника Зураба Аласанію.

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