Олександр Ягольник про «Євробачення», ФСБ і розквіт українського шоу-бізнесу

Україна може прожити без «Євробачення», але скандал на національному відборі є ударом по іміджу держави, від якого виграє Росія. Це зазначив в інтерв’ю Радіо Свобода продюсер, композитор, журналіст Олександр Ягольник. При цьому він не вірить у результати голосування, за якими перемогла співачка Maruv. Ягольник каже про спецоперацію російських спецслужб із викрадення голосів у гурту YUKO. «Скажіть мені: хтось вірить у те, що єдина україномовна пісня відбору отримала менше глядацької зацікавленості, ніж дві сестри-колаборантки з Сімферополя?» – запитує Ягольник. На його погляд, Maruv – це «дуже гарна тема», піднята для демонстрації впливу Росії на Україну. Також продюсер різко критикує голову правління Суспільного мовника Зураба Аласанію.