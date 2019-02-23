Волонтер, співачка Алла Мартинюк про війну і «Євробачення»

Ще з другого Майдану, а особливо під час війни на Донбасі у Росії цькують українську співачку, колишню солістку поп-групи «Слівкі» Аллу Мартинюк. Про це вона розповіла Радіо Свобода. Як каже Алла, їй не можуть пробачити волонтерство на Донбасі й пишуть: у «Слівках» була наша, а стала «фашисткою». За словами Алли, вона не реагує на такий бруд і продовжує їздити на фронт. Водночас не перериває кар’єру співачки. Але не маючи достатніх грошей, виконавцю популярної музики важко розкрутитися в Україні, стверджує Алла Мартинюк. І додає: її новим кліпом зацікавилися більше у Німеччині, ніж на Батьківщині. У цьому кліпі також знявся російський актор, учасник війни на Донбасі на боці України Анатолій Пашинін.