Maruv заявила, що підтримуватиме на «Євробаченні» не лише представника Росії

Співачка Maruv, переможниця нацвідбору на цьогорічне «Євробачення», від участі в якому відмовилася Україна, заявила, що підтримуватиме на пісенному конкурсі всіх конкурсантів, зокрема від Росії.

«Буду підтримувати всіх. Не знаю, треба дивитися номери, як виступлять. Зрозуміло, через моє добре ставлення до Сергія (Лазарева – ред.), і у нас з ним є класна, цікава спільна історія, тому буду його підтримувати. Але, крім цього, хочеться подивитися інші виступи, підтримати тих артистів, які будуть робити крутий перформанс і щось цікаве», – сказала Maruv в прямому ефірі в соцмережі Instagram.

Вона також зазначила, що не братиме участі у нацвідборі на «Євробачення» наступного року.

Водночас російські ЗМІ у своїх заголовках пишуть про те, що співачка Maruv пообіцяла підтримати на конкурсі саме росіянина Сергія Лазарєва.

Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору, але декотрі з них також відмовилися виступати замість Maruv.

28 лютого у НСТУ заявили, що відмовляються від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Крім того, в НТСУ додали: якщо представник Росії переможе на «Євробаченні-2019», Україна не братиме участі у наступному змаганні.

«Євробачення-2019» пройде в Тель-Авіві, столиці Ізраїлю – країни-переможця попереднього конкурсу. Росію там представлятиме співак Сергій Лазарєв.