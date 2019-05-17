«Євробачення-2019»: публіка визначилася зі «справжніми переможцями»

У суботу ввечері, 18 травня, в ізраїльському Тель-Авіві відбудеться фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». Напередодні, у четвер, у другому півфіналі конкурсу визначили 10 учасників фіналу, а за два дні до цього, 14 травня, відбувся перший півфінал, який визначив інших 10 учасників. А публіка визначилася зі «справжніми переможцями». Для маленької країни Ізраїлю такий за масштабами конкурс – це престиж. Але деякі речі загрожують гармонії: протести, що фінал конкурсу відбуватиметься в Шабат – це день, коли Тора приписує іудеям утриматись від будь-якої праці; погрози бойкоту та нещодавня ескалація у смузі Гази.

До фіналу після другого відбору у четвер пройшли представники Північної Македонії, Нідерландів, Албанії, Швеції, Росії, Азербайджану, Данії, Норвегії, Швейцарії й Мальти.

Перший півфінал відбувся 14 травня. За його підсумками до фіналу «Євробачення-2019» вийшли учасники з Австралії, Ісландії, Греції, Білорусі, Сербії, Кіпру, Естонії, Чехії, Сан-Марино і Словенії.

Автоматично до фіналу, який відбудеться увечері суботи, 18 травня, потрапив представник Ізраїлю на правах господаря та представники країн «Великої п’ятірки» – Великої Британії, Італії, Іспанії, Франції та Німеччини.

Букмекери змінили думку

Після другого півфіналу серед букмекерів відбулися зміни в прогнозах. Головний фаворит «Євробачення-2019» – Дункан Лоуренс із Нідерландів – відірвався від конкурентів на недосяжну відстань. Перед початком конкурсу ймовірність його перемоги оцінювали в 21%, зараз же йому пророкують 47%, – це на 35 пунктів більше від наступної за рейтингом учасниці – австралійки Кейт Міллер Гайдке.

Росіянин Сергій Лазарєв після виступу в другому півфіналі опустився з 4-го на 7-е місце в списку, замість 9% шансів на перемогу у нього 4%.

В ефірі німецького телебачення коментатор обмовився, назвавши російського учасника: Sergej Lavrov.

Справжні переможці



«Справжнього переможця» уже обрали користувачі соцмереж– саме такими словами називають називають гурт «Шалва» з Ізраїлю.

Цей гурт називають справжніми героями вечора другого півфіналу. Вони не брали участі в конкурсі офіційно, але з’явилися на сцені після всіх виконавців, заповнюючи паузу під час голосування.

Однак саме це «заповнення паузи» викликало найбільшу кількість відгуків глядачів «Євробачення» в Європі. Під час пісні «Мільйон мрій» спершу поодинокі глядачі почали вставати з місць, а потім майже вся зала слухала, стоячи. Оплесків, які вибухнули після їхнього виступу, не отримав жоден учасник.

«Ми мріяли про це, і ось наша найсміливіша мрія збулася. Не переставайте мріяти незалежно від того, що говорять люди», – сказала солістка групи Діна перед початком пісні. Текст вона зачитала за абеткою Брайля, адже Діна – незряча.

Гурт «Шалва» складається з восьми музикантів з різними видами фізичних вад.

Керує гуртом колишній боєць спецпідрозділу Армії оборони Ізраїлю Шай Бен-Шошан. Він сам був поранений під час бойових дій, проходив лікування і реабілітацію в ізраїльських лікарнях. Він каже, що саме там і зрозумів, як багато може зробити музика для відновлення і адаптації будь-якої людини.

Цього року гурт «Шалва» навіть виграв конкурс за право представляти Ізраїль на Євробаченні, однак в останній момент відмовився, щоб не порушувати Шабат.

Заходи безпеки

Ізраїльське телебачення повідомляє, що в Тель-Авіві вживають посилених заходів безпеки під час проведення «Євробачення». Місто патрулюють 20 тисяч поліцейських, на всі заходи «Євробачення» заборонений вхід зі зброєю. Крім цього, на концерти і в фан-зону не пускають на велосипедах з електричним приводом, повідомляє ізраїльське телебачення.

Невдоволення конкурсом «Євробачення» висловлюють мусульмани Тель-Авіва: шум із павільйону, в якому проходять вечірки за участю гостей і музикантів, заважають молитися вірним у мечеті Хасан-Бек.

Хто обирає офіційного переможця

Обиратимуть переможця міжнародного конкурсу глядачі та професійне журі з 41 країни-учасниці конкурсу.

З території України проголосувати за учасників «Євробачення» неможливо, бо цього року Україна не бере участі в конкурсі.

Україна таки буде

Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Однак голос із України таки пролунає у фінальному концерті – у якості зіркового гостя, як повідомляє сайт конкурсу, виступить, поряд із іншими зірками, Вірка Сердючка.

Конкурс «Євробачення» вперше провели 1956 року з метою об’єднання Європи після Другої світової війни.

Нині він має глобальну аудиторію в близько 200 мільйонів людей.