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18 травня 2019, Київ 10:06
Новини | Події

Фінал Євробачення 2019: де і коли дивитися

Невена Божовіч представлятиме Сербію у фіналі «Євробачення-2019»

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Увечері 18 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019».

Пряма трансляція розпочнеться о 22:00. Конкурс покажуть телеканали «UA: Перший» та СТБ.

У фіналі представники 26 країн-учасниць виступатимуть у такій послідовності:

  1. Мальта
  2. Албанія
  3. Чехія
  4. Німеччина
  5. Росія
  6. Данія
  7. Сан-Марино
  8. Північна Македонія
  9. Швеція
  10. Словенія
  11. Кіпр
  12. Нідерланди
  13. Греція
  14. Ізраїль
  15. Норвегія
  16. Велика Британія
  17. Ісландія
  18. Естонія
  19. Білорусь
  20. Азербайджан
  21. Франція
  22. Італія
  23. Сербія
  24. Швейцарія
  25. Австралія
  26. Іспанія

Із території України проголосувати за учасників «Євробачення» неможливо, бо цього року Україна не бере участі в конкурсі.

Конкурс «Євробачення» вперше провели 1956 року з метою об’єднання Європи після Другої світової війни.

Нині він має глобальну аудиторію в близько 200 мільйонів людей.

/**/ /**/ /**/ Ведучі конкурсу «Євробачення-2019», Тель-Авів, 14 травня 2019 року
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