Фінал Євробачення 2019: де і коли дивитися

Увечері 18 травня відбудеться фінал пісенного конкурсу «Євробачення-2019».
Пряма трансляція розпочнеться о 22:00. Конкурс покажуть телеканали «UA: Перший» та СТБ.
У фіналі представники 26 країн-учасниць виступатимуть у такій послідовності:
- Мальта
- Албанія
- Чехія
- Німеччина
- Росія
- Данія
- Сан-Марино
- Північна Македонія
- Швеція
- Словенія
- Кіпр
- Нідерланди
- Греція
- Ізраїль
- Норвегія
- Велика Британія
- Ісландія
- Естонія
- Білорусь
- Азербайджан
- Франція
- Італія
- Сербія
- Швейцарія
- Австралія
- Іспанія
Із території України проголосувати за учасників «Євробачення» неможливо, бо цього року Україна не бере участі в конкурсі.
Конкурс «Євробачення» вперше провели 1956 року з метою об’єднання Європи після Другої світової війни.
Нині він має глобальну аудиторію в близько 200 мільйонів людей.
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