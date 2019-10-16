Стартував національний відбір на «Євробачення-2020»

Національний відбір на пісенний конкурс «Євробачення-2020» стартував 16 жовтня, повідомляє пресслужба UA: Суспільне мовлення.

«Цьогорічний відбір проходитиме з оновленими правилами: у них внесено умови щодо обмеження виступів конкурсантів у країні-агресорі. Відтепер учасником Національного відбору може бути виконавець або колектив, який не здійснює концертної діяльності на території РФ із 2014 року, не планує та не анонсує її під час конкурсу й до фіналу Євробачення, а також не в’їжджав на територію Криму з порушенням законодавства України», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, відбір буде складатися з трьох етапів: всеукраїнський онлайн-збір анкет (триватиме до 25 грудня), телевізійні півфінали (8 і 15 лютого) і фінал, під час якого Україна назве свого представника на «Євробачення-2020» (22 лютого).

65-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди).

У цьогорічному «Євробаченні» Україна участі не брала. У лютому Національна суспільна телерадіокомпанія і переможниця нацвідбору Maruv відмовилися підписувати контракт про участь на «Євробаченні». На адресу співачки лунала критика через те, що раніше вона їздила виступати до Росії і також має заплановані концерти там у майбутньому.

Після цього НСТУ почала переговори з іншими учасниками відбору, але декотрі з них також відмовилися виступати замість Maruv.

28 лютого у НСТУ заявили, що відмовляються від участі в Міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2019». Крім того, в НТСУ додали: якщо представник Росії переможе на «Євробаченні-2019», Україна не братиме участі і в наступному змаганні. Втім, переміг нідерландський співак Дункан Лоренс.