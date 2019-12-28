Вибуховий хіп-хоп та модний фольк: 20 українських треків року

Поки Billie Eilish та Lil Nas X запалювали світ, українська музика теж відзначалася яскравими дебютами та хітами. Радіо Свобода провело опитування серед читачів і всередині редакції та зібрало 20 головних треків року.

Стасік – «Колискова для ворога»

У 2019 році активно творила учасниця бойових дій на сході України Анастасія Шевченко. Моторошна пісня «Ніж» привернула велику увагу до творчості співачки. А ще більш важка «Колискова для ворога» зібрала понад 650 тисяч переглядів на ютубі. Цю пісню відзначили як в редакції Радіо Свобода, так і серед читачів.

The Hardkiss – «Жива»

Пісня про любов від The Hardkiss теж опинилася в рейтингу не дарма. Трек про токсичність та біль стосунків у поєднанні з містичним кліпом зібрали ледь не три мільйони переглядів на ютубі. Вампірська тема зачепила читачів Радіо Свобода, які й підняли цю пісню в добірку року.

«Жадан і Собаки» – «Мальви»

Один із драйових треків цьогорічного альбому гурту повинен був опинитися серед головних треків року. Адже Сергій Жадан звучить впевненіше та цікавіше, а гурт еволюціонує.

«Беz обмежень» – «Зорі запалали»

До своєї 20 річниці існування гурт презентував добрий та романтичний трек. Він зібрав ледь не чотири з половиною мільйонів переглядів на ютубі. Читачі не обійшли композицію своєю увагою та записали в один з найпопулярніших треків року.

Jerry Heil – «Охрана отмєна»

Чи варто дивуватися хіту Яни Шемаєвої у цому списку? Мабуть, ні, бо цей іронічно-романтичний попсовий трек звучав звідусіль. Не кажучи вже про весь альбом.

Alyona Alyona – «Пушка»

Більше року вихователька дитячого садка Олена Савраненко зберігає за собою звання однієї з найпомітніших представниць українського репу. Її «Пушка» звучить як маніфест самоствердженню та любові до себе. І цей маніфест прокачав мільйони.

«Время и Стекло» – «Дим»

Українськомовний трек від одного з найпопулярніших українських гуртів – тут все зрозуміло.

«Антитіла» – «Вірила»

В цього гурту був насичений рік – п’ять кліпів, альбом, великий тур. А трек, який зібрав понад сім мільйонів переглядів на ютубі, відзначили як читацьке голосування, так і редакційне.

«Бумбокс» і Тіна Кароль – «Безодня»

Незвичний, але яскравий дует Андрія Хливнюка та Тіни Кароль зробив цей романтичний трек однією з найяскравіших композицій року. Сильний вокал Кароль та класичне звучання «Бумбоксу» заробили собі понад шість мільйонів переглядів кліпу на ютубі.

Alina Pash – Bosorkanya

Ця співачка чого тільки не робила в цьому році: фіти, репліки, кліпи, концерти. Але найважливіший реліз – дві частини яскравого альбому «Пинтя». З нього можна послухати будь-що – кожна композиція музично різна та може чимось зачепити. А якщо вже так, то послухайте Bosorkanya.

Kalush – «Не маринуй»

Взривним репом представив себе гурт Kalush, який називають протеже реперки Alyona Alyona. В жовтні цього року вони зачитали свій абстрактно-іронічний «Не маринуй» та зібрали ледь не мільйон переглядів на ютубі.

Yuko, P. Pat – Bliad (Hrushka)

«Коли ми любилися, ти дав мені клядьбу, а як розлюбилися, назвав мене б****ю», – залишається в голові, навіть якщо ви послухали цей трек ще в травні. Гурт продовжив у цьому році тішити фанатів потужним електро-фолком, і Bliad (Hrushka) – один з яскравих прикладів.

Onuka – Zenit

Якщо вже говорити про електро з народними мотивами, то найкращим прикладом буде Onuka. Тут навіть казати нічого не варто – просто слухати потужну композицію від зіркового гурту.

«Курган & Agregat», Дарія Астаф'ева – Gabeli

Треки від «Курган & Agregat» можуть наштовхувати на філософські роздуми більше, ніж книги Пауло Коельйо. Головне – не сильно захоплюватися думкою, що нам всім рано чи пізно прийдуть Gabeli.

Latexfauna – Evpatoria

«Я думав пісня про секс, а виявляється про любов» – найпопулярніший коментар під цим кліпом Latexfauna на ютубі. Курортно-романтично-ностальгічний трек зібрав лише кілька десятків тисяч переглядів на платформі, але точно став одним з найяскравіших у цьому році.

«Люсі» — «Мало»

Трек від не найвідомішої «Люсі» відзначили в редакційному голосуванні. І, дійсно, таку насичену композицію не можна пропустити.

Motanka – Verba

Містичний метал-гурт Motanka з потужним «Верба» поки єдиний представник цього напряму в нашій добірці. Хто знає – може в наступному році буде інакше?

Adm:t – «Пакет»

«Неси себе, неси себе сам. Викинь себе разом зі своїм сміттям», – співають у цьому екоманіфесті. Качовий трек про використання одноразового пластику та важливість сортування сміття зібрав майже мільйон на ютубі.

«Паліндром» – «Мауглі»

Степан Глава, відомий також як репер Кашляючий Ед, у рамках свого проєкту «Паліндром» випустив перший сингл з нового альбому. Зробив він це наприкінці року, але встиг потрапити у нашу добірку.

Tvorchi – «Не танцюю»

«Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожень день дуже важко працюю», – співає герой іронічного треку від дуету Tvorchi. Читачі відзначили цю пісню, а ми – включили в перелік, бо дійсно – чого б не танцювати?