«Круто бачити як люди, не знаючи твоєї мови, підспівують тобі». Реперка Alyona Alyona вперше виступила із концертом у Празі

Прага –​ Цих вихідних в рамках свого першого європейського туру українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко) виступила вперше у Празі, де живе одна з найбільших українських громад в Європі, але на її концерт прийшли не лише українці. Концерт відбувся у невеликому клубі в центрі Праги, квитки на який були швидко розпродані за кілька днів.

Окрім пісень із дебютного альбому «Пушка» до якого увійшло 13 треків, Альона Альона представила кілька нових композицій, зокрема трек із назвою «Завтра».

Виконавиця спілкувалася із відвідувачами концерту англійською, українською та російською мовами, що приємно здивувало інтернаціональну публіку.

«Те, як вона подає свою музику, те як вона спілкується з прихильниками різними мовами – це просто неймовірно! Усім дуже сподобалося і крім захоплення мені просто немає більше чого сказати», – сказав після концерту один з глядачів.

Різка зміна кар’єри

Інших глядачів найбільше вразила зміна у кар‘єрі виконавиці.

Нещодавно вона була вихователькою у дитячому садочку, а сьогодні «качає» таку кількість людей



«Це просто надзвичайно що ще зовсім нещодавно вона була вихователькою у дитячому садочку, а сьогодні «качає» таку кількість людей своїми гучними бітами», – поділився враженнями відвідувач із Словаччини.

Протягом європейського туру Альона Альона разом із командою відвідає Німеччину, Австрію, Польщу, Білорусь, Естонію, Фінляндію та Францію, після чого планує дати кілька концертів в Україні.

Дуже круто бачити як люди, не знаючи твоєї мови, підспівують тобі



«Ми поступово відвідуємо країни Європи, але все одно не дуже встигаємо дивитися міста, не встигаємо повноцінно знайомитися з людьми. Проте це дуже крутий досвід. Дуже круто бачити як люди, не знаючи твоєї мови, підспівують тобі. Круто збирати в містах українську діаспору – наших студентів, наших людей», – поділилася після концерту із кореспондентами Радіо Свобода виконавиця.

Українська реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко) отримала німецьку міжнародну премію Anchor, яку щорічно присуджують найбільш багатообіцяючому новому музичному виконавчю.

У жовтні 2018 року Alyona Alyona презентувала свій дебютний кліп на пісню «Рибки». Наразі кількість переглядів відео на YouTube сягнула понад двох мільйонів.

В середині вересня у Києві Alyona Alyona закривала своїм музичним виступом щорічну конференцію Ялтинської Європейської Стратегії (YES), яка зібрала впливових політиків, експертів та журналістів з багатьох країн світу.