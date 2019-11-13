Танці у білизні на столі палацу Потоцьких: Міністерство культури вимагає пояснень

У «Блакитній залі», або ж її називають ще банкетним салоном у палаці Потоцьких, дирекція музею дозволила комерційній фірмі зняти відеорекламу жіночої білизни. Днями ролик оприлюднили, і це спричинило скандал. Дирекція Львівської національної галереї мистецтв має надіслати пояснення Міністерству культури, а хтось уже говорить про звільнення директора мистецької установи.

«Прошу нічого не класти на стіл», одразу лиш, зайшовши у «Блакитний зал», попереджає співробітниця музею палацу Потоцьких, яка протягом дня наглядає за кількома залами.

«На цьому столі, застеленому скатертиною, у взутті танцювала модель, рекламуючи жіночу білизну?» – риторично запитую співробітницю.

Цей стіл не має великої музейної цінності, на ньому лише господарський номер, і він складений із різних частин, де є елементи з антикварного предмету.

У Львівській галереї мистецтв пояснюють, що зйомки відеоролика реклами жіночої білизни відбувалися наприкінці серпня.

«Блакитну залу» надали на комерційних умовах в оренду. Знімали відео до початку робочого дня. На місці був лише один працівник і його попросили вийти, мовляв, жінкам потрібно переодягнутись.

Ми знали, що це має бути комерційна зйомка

«Це була чергова співпраця. Пропозицій про зйомки – від великих до дрібних – є багато, також відмовляємо багатьом. Ми знали, що це має бути комерційна зйомка, щось дизайнерське, була укладена угода, і люди пішли працювати до відкриття експозиції. Але ми не знали, що формат зйомки на виході буде скандальний для публіки. На місці був наш працівник, але він знав, що моделі будуть часто переодягатись, і перебував в іншій кімнаті. Не було у залах наглядачів, бо установа була зачинена. Ми не можемо контролювати остаточний результат після монтажу, бо це творчий процес», – каже Василь Мицько, помічник директора Галереї мистецтв.

Дискусія щодо зйомок у палаці Потоцьких виникла після того, як відеоролик із танцем на столі виставив виробник білизни і модель. Шоковані побаченим були навіть окремі працівники Галереї мистецтв, які розповіли Радіо Свобода, що їх вразило не стільки те, що відбулись зйомки, бо палац не є церквою, як те, що модель у взутті вилізла на стіл і на скатертині танцювала. До слова, на столі та ж сама синя скатертина.

Скільки заплатила фірма жіночої білизни Галереї мистецтв за оренду зали – на це запитання Радіо Свобода не відповіли. Рекомендована вартість оренди зали за годину – від 1 до 3 тисяч гривень, але досить часто надають приміщення на благодійні акції безкоштовно.

Попередній директор галереї мистецтв Лариса Разінкова-Возницька вражена тим, що дозволили зйомки такого рівня у палаці.

Існує інструкція, що можна у музеї показати, а що ні

«До мене теж звертались із різними пропозиціями про комерційні проєкти, пропонували оплату, але відмовляла, бо існують більш важливі цінності, морально-етичні установки. Існує інструкція, що можна у музеї показати, а що ні. Музей дозволяв робити покази, є дозволи на фотосесії, весільні, є достатньо приписів. Але таких речей не дозволяли, це музей світового значення. Є приписи охорони, коли такі речі не дозволяють проводити у позаробочий час. Дозвіл на зйомку чи оренду дає лише директор», – каже Лариса Разінкова-Возницька.

Але директор Галереї мистецтв Тарас Возняк у відрядженні до 17 листопада, пояснили в установі, почути його пояснення щодо ситуації не вдалось, як і про деталі угоди чи ознайомитись із нею.

Львів’яни за і проти відвертих зйомок у музеях

Думки львів’ян у дискусії в соціальних мережах про те, чи слід проводити зйомки відвертого характеру у музеях, розділились: одні категоричні і вважають, що це неприпустимо, а інші нічого трагічного у не бачать,що, мовляв, у гарній залі галереї зняли жіночу білизну і модель станцювала на столі.

Мистецтвознавець, голова Асоціації музеїв і галерей Львова Остап Лозинський – людина, яка організовує численні виставки і сам малює, відвідує світові галереї мистецтв і відстежує мистецькі тенденції. Однак його здивував рівень відео, що таке дозволено було зняти у палаці Потоцьких.

Ми мусимо пам’ятати про рівень закладу, музеїв, де знімається той чи інший ролик

«Мене здивувала не сама реклама білизни, а якість, «кічуха», несмак і рівень третьорядного стриптиз-клубу. Це, як на мене, порновідео. Я не бачу нічого поганого, якщо у закладі культури знімають білизну. Але ми мусимо пам’ятати про рівень закладу, музеїв, де знімається той чи інший ролик. Якби це була реклама естетична, класного бренду, якщо б запросили крутих дизайнерів, постановника, якщо б це було естетично красиво, то чому ні? Бо картини у цій залі галереї повністю відповідають такому. Я не проти, бо не є пуританином. Але оця дискусія показує насправді рівень наших музеїв», – зауважив Остап Лозинський.

У світових музеях досить часто застосовується практика відеозйомок, чи то кіна, чи рекламних роликів, чи музичних кліпів, але, як зауважують мистецтвознавці, це естетичні творчі проєкти, навіть якщо й є відверті сцени. Поява моделей у купальниках в одному з паризьких музеїв кілька років тому також подивувала відвідувачів. Це був флешмоб, вірусна акція французького бренду.

Палац Потоцьких у Львові збудований за проєктом французького архітектора Людвіга де Верні і львів’янина Юліана Цибульського. Це стиль барокового класицизму. Першим власником палацу був граф Альфред ІІ Потоцький, який помер раніше, аніж збудували будинок.

«Блакитна зала», як і решта кімнат, оформлені позолотою, мармуром, деревом, настінною ліпниною. Навпроти вікон на стіні вмонтований пейзаж невідомого автора XVIII століття з пасторальною сценою.

У цій залі відбуваються різноманітні заходи, як на державному, так і на міждержавному рівнях, культурні акції, фуршети. За столом нещодавно засідала українсько-польська комісія, яка обговорювала питання щодо проведення пошукових робіт.

Експерти побоюються, що скандал із танцями у білизні на столі палацу Потоцьких негативно вплине на імідж самого музею і Галереї мистецтв загалом.

Відомо, що на захід, запланований на найближчі вихідні, вже відмовилися приходити кілька людей.

У Галереї мистецтв запевняють, що відтепер будуть більш прискіпливі при наданні дозволів на комерційні проєкти.

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