Туалет у каплиці з розписами Розена: як радянська влада ставилася до релігії та мистецтва

У Львівському органному залі реставрують настінні розписи польського художника ХХ століття Яна Генрика Розена, який розмалював Вірменський собор у Львові. Органний зал розташовується у костелі святої Марії Магдалини, початку ХVІІ століття. Те, що саме Розен у костелі розмалював стіни було відомо, але саме місце виявили при ретельному дослідженні, коли розпочали у 2018 році ремонт приміщення. Невдовзі розписи відкриють для огляду.

Більшу частину стін у баптистерії (окрема будівля для здійснення обряду хрещення) реставратори вже відкрили. На одній чітко читається ім’я автора – Розен. На стінах зроблені написи латинською мовою.

Оскільки каплицю планували використовувати для хрещення дітей, тому і сюжет розписів відповідний: Богоявлення під час хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан.

Модернового митця Яна Генрика Розена запросили розписати стіни костелу Святої Марії Магдалини у 1931 році. Він і намалював сюжет хрещення Ісуса у водах Йордану.

Власне у той час Ян Генрик Розен вже завершив чотирирічну роботу у Вірменському соборі у Львові, який донині зачаровує розписами митця.

За інформацією мистецтвознавців, Розен також спроектував вітраж в одній із віконних ніш баптистерії, який виготовила варшавська фірма. Цей вітраж зберігся.

У радянський час сакральна споруда була зачинена. Спершу у ній зробили клуб, а у 60-х роках у будівлі розташували органний концертний зал і радянська влада облаштувала туалети... у каплиці з малюнками Розена…

Розписи замалювали і обклали плиткою. Вочевидь, коли про це дізнався тодішній директор картинної галереї Борис Возницький, йому вдалося домовитися, щоб зняти вітраж і забрати його для експозиції у галерею. Це і врятувало мистецький витвір.

Ми зараз займаємось юридичним питанням, щоб сюди повернути вітраж

«Немає точних свідчень, що завдяки Борису Возницькому врятували вітраж, але схиляємось до цієї думки, бо це кажуть. Вітраж був на експозиції у галереї і ми зараз займаємось юридичним питанням, щоб сюди повернути вітраж», – каже директор Львівського органного залу Іван Остапович.

Реставрують розписи Розена польські і українські фахівці, які працювали над відновленням фресок у Вірменському соборі. Це спільний проект обох держав, як і фінансування. Розписи повністю відкриють до жовтня цього року.

Можна буде повністю прочитати послання Папи Сікста ІV

«Коли я прийшов працювати в органний зал у 2017 році, то знав, як і інші, про фрески Розена. Ми замовили експертів для зондування по всьому фойє будівлі, були здогадки, що у туалеті можуть бути. Там знайшли шматок ангела і звірили зі старою фотографією. Ще коли вся стіна відкриється, можна повністю прочитати послання Папи Сікста ІV», – розповів Іван Остапович.

Яна Генрика Розена вважають художником-модерністом, дуже цікавим і талановитим живописцем, який народився у 1891 році у Варшаві. свій життєвий шлях він завершив 1982 року у США, куди переїхав перед початком Другої світової війни. У Львів митець приїхав на запрошення вірменського архиєпископа Юзефа Теодоровича у 1925 році.

Розен заробляв викладанням у Львівській політехніці, розписував Вірменський собор, інші сакральні споруди – каплиці у костелі Стрітення і Марії Магдалини.

Відновлені розписи Розена у Львівському органному залі не єдина окраса костелу. Тут зберігається один із найбільших органів в Україні, який було встановлено у 1936 році, а виготовлено австрійсько-чеською фірмою «Rieger». Орган складається з 4,5 тисяч труб і досі тішить своїм звучанням.

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