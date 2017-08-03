Детектив про викрадення «Апостола» Федорова і старовинних монет з Галереї мистецтв у Львові

Львів – Окрім унікальних стародруків, серед яких і «Апостол» Івана Федорова (Федоровича), з Львівської галереї мистецтв зникла частина колекції монет. Це виявили під час проведення інвентаризації фондів галереї. Водночас слідчі поліції проводять обшуки у помешканнях колишніх працівників галереї, зокрема і в екс-директора Лариси Разінкової-Возницької.

Лариса Разінкова-Возницька розповіла Радіо Свобода, що обшук проводили двоє слідчих Галицького райвідділу поліції, згідно з судовим рішенням, при понятих. Вони просили показати їм книжки, папки з документами.

Я зацікавлена, щоб це все розкрилось, ці книжки збирав мій батько

«Нічого не вилучили, склали протокол, де вказано, що тут не було стародруків чи іншої такої літератури. Я на 80% впевнена, що ці стародруки зникли вже, коли я не працювала в галереї, але це треба доказувати, щоб органи досліджували, я зацікавлена, щоб це все розкрилось, ці книжки збирав мій батько, створив Музей книги», – наголосила директор Галереї мистецтв упродовж 2012-2016 років Лариса Разінкова-Возницька.

У прес-службі Національної поліції у Львівській області підтвердили, що тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження щодо крадіжки стародруків з Музею мистецтва давньої української книги. Правоохоронці діяли, згідно з законом, стверджують у поліції. Оскільки є таємниця слідства, тому детальніше не повідомили про розслідування справи.

Поліція розпочала другу справу вже щодо вкрадених монет

У січні цього року Нацполіція Львівщини порушила кримінальне провадження за зверненням директора Львівської галереї мистецтв Тараса Возняка за статтею 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. З Музею книги викрадено понад 500 експонатів, наголосив Радіо Свобода Тарас Возняк – стародруки і рукописи XVI-XХ століть, зокрема, «Апостол», виданий першодрукарем Іваном Федоровичем (Федоровим), «Апостол» Спиридона Соболя, цінні кириличні видання, написані латиницею.

Оскільки тривають слідчі дії, то правоохоронці провели відповідні процедури, зокрема обшуки, у помешканнях вже згаданої ек-директора Лариси Разінкової-Возницької, а також головної хранительки фондів стародруків Лариси Спаської. Також Тарас Возняк повідомив Радіо Свобода, що на сьогодні жодного зниклого експоната не знайдено, але у Галереї мистецтв триває комплексна і ґрунтована перевірка всіх фондів – працює кілька комісій, які кожен наявний експонат у галереї звіряють з інвентарним номером. Під час цих звірок з’ясувалося, що з фондів галереї зникла ще й частина колекції монет.

Cпеціалісти просто переписували книгу вступу, списки експонатів, підписувались, і на цьому велика звірка завершувалась, а це давало можливості для зловживань

«Днями слідчі Нацполіції Кам’янко-Бузького району поінформували мене листом, що внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань справу, що стосується відсутності у наших збірках частини колекції монет. Відтак це вже друге, після зникнення стародруків, досудове розслідування. Ми проводимо звірку всіх фондів і цілком, можливо, можуть бути відкриті наступні досудові розслідування. Такої фронтальної звірки в історії цієї інституції не було. Як правило, спеціалісти просто переписували книгу вступу, списки експонатів, підписувались, і на цьому велика звірка завершувалась, а це давало можливості для зловживань», – каже Тарас Возняк.

Водночас колишній директор Галереї мистецтв Лариса Разінкова-Возницька заперечує, що не було перевірок у галереї. Вона каже, що інвентаризація проводилась востаннє у 2010-му, коли установу очолював її батько Борис Возницький, але через смерть не завершив перевірку. Тому у 2012 році вона поновила наказ про продовження звірки експонатів.

«Завершилась інвентаризація, а Музей книги тягнув зі звіркою, я розуміла, що буде конкурс – чи я буду директором, чи хтось інший, – треба було завершити інвентаризацію. Вже після мене, без головного хранителя фондів, вони відкривались. Звірка не була завершена, а головного хранителя фондів Музею книги звільнили», – пояснила ситуацію колишній директор Галереї мистецтв Лариса Разінкова-Возницька.

Тим часом Тарас Возняк наполягає на повній інвентаризації усіх фондів і збірок. До Галереї мистецтв у Львові входять 16 музейних комплексів, серед них Палац Потоцьких, Підгорецький, Олеський, Золочівський замки, музей Пінзеля, Музей мистецтва давньої української книги.