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01 Жовтень 2017, Київ 02:32
Відео

Наступна війна може стати кібервійною – Стів Возняк (відео)

Наступна війна може стати кібервійною – Стів Возняк (відео)
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На третьому міжнародному форумі Hack IT-2017, що відбувся на борту найбільшого сучасного літака «Мрія», провідні представники цифрової індустрії обговорили питання кібербезпеки. 30 вересня також відбулася церемонія нагородження «білих хакерів», які перемогли у змаганні HackIT Cup. У форумі взяли участь співзасновник компанії Apple Стів Возняк, творець першого пакету програмного забезпечення для шифрування електронної пошти Філіп Ціммерман та інші важливі в IT-бізнесі особистості. (Відео Марії Бучельнікової та Юрія Комарова)

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