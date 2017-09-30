На третьому міжнародному форумі Hack IT-2017, що відбувся на борту найбільшого сучасного літака «Мрія», провідні представники цифрової індустрії обговорили питання кібербезпеки. 30 вересня також відбулася церемонія нагородження «білих хакерів», які перемогли у змаганні HackIT Cup. У форумі взяли участь співзасновник компанії Apple Стів Возняк, творець першого пакету програмного забезпечення для шифрування електронної пошти Філіп Ціммерман та інші важливі в IT-бізнесі особистості. (Відео Марії Бучельнікової та Юрія Комарова)