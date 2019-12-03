Реп про новини та арт-поп про одержимість: 10 українських треків листопада

Від класичного хіп-хопу до ліричної сповіді – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в листопаді.

Ponomariovv – «Новини»

Редактор новин телеканалу «UA:Перший» Віктор Пономарьов під сценічним ім’ям Ponomariovv випустив дебютний реп-альбом «Двадцять два». На один з треків альбому – «Новини» – виконавець випустив кліп. У відео артист спілкується з психологом і розповідає йому все, що бачить у новинах. Він не розуміє, чому багато людей забули, що триває війна. Кліп на цю пісню зібрав 140 тисяч переглядів на ютубі.

Proroka – «Нащо»

Етно-рок гурт Proroka презентував свій кліп на трек «Нащо» зі свого дебютного альбому. Трек записаний на слова твору Тараса Шевченка «Думка» («Нащо мені чорні брови»). В основі сюжету кліпу – історія трагічного кохання молодої художниці під час Великого терору 1930-х років.

«Курган» – «Білий шум»

Учасник гурту «Курган & Agregat» випустив сольний трек «Білий шум». Це перший реліз «Кургана» з моменту виходу сольного альбому рік тому. Серйозна філософська пісня про важливість «зараз» з не менш глибоким кліпом зібрала на ютубі понад 40 тисяч переглядів.

Liloviy – Amnesia

Молодий гурт Liloviy випустив ліричний арт-поп сингл Amnesia. У треку використані слова віршу українського поета Юрія Іздрика. А кліп зняла режисерка Марися Нікітюк, яка знімала фільм «Коли падають дерева». «Коли я писала пісню Amnesia, то думала про прив’язаності людей, про те, що залежність від чогось або когось робить людину одержимою. І пристрасть може стати руйнівною силою. Але саме по собі руйнування іноді створює нову особистість», – розповіла про трек вокалістка гурту Олена Ковернік.

Polamav, Sonnium – «Дев'ять ярдів»

Репери Sonnium i Polamav представили дебютний кліп на спільну композицію «Дев'ять ярдів» з альбому «Поміж тим». Це класичний хіп-хоп трек. Кліп теж виконаний традиційно для жанру – на тлі суворих міських пейзажів.

Krutь – «Скажи мені»

Співачка, бандуристка Марина Круть презентувала кліп на пісню «Скажи мені». Абсолютно ліричний трек з альбому Albino – монолог-сповідь людини до Бога, зазначає сама авторка. Ніжну філософську композицію від юної співачки послухали на ютубі понад 30 тисяч разів.

Cloudless – «Бувай»

Гурт Cloudless випустив, можливо, останній кліп під назвою «Бувай». «Ми вирішили припинити роботу з чинним складом. Подальша доля гурту невідома, але впевнені, що ще побачимося», – повідомили в гурті. Тим не менш трек зібрав на ютубі понад 100 тисяч переглядів. У самій пісні йдеться про боротьбу з внутрішніми демонами, про перемогу та поразку, зазначають музиканти.

«Тулим» – «Землетрус»

Київський хіп-хоп гурт «Тулим» випустив у листопаді мініальбом «Землетрус» одразу разом з кліпом. Атмосфера 1990-х, фанкове звучання та ритмічний біт – у цьому треку є все, що сподобається поціновувачам «олдового» хіп-хопу.

Sale Only – «Палай»

Метал-гурт з Дніпра Sale Only випустив у листопаді класичну для жанру композицію «Палай». «Увімкніть свої гаджети на повну гучність i почуйте вiдвертий та потужний саунд. І якщо ви не всиділи на місці, наш постріл влучив у ціль!», – кажуть виконавці про свій новий трек.

ТНМК – «Історія України за 5 хвилин»

«Танок на майдані Конґо» відзначився у місяці новим відео, в якому вся історія України викладається за п’ять хвилин пісні: від великого вибуху – до сьогодення, через найвизначніші події у історії країни. «Досить дивитися на власне минуле з сумом і жалем, українцям є чим пишатися!», – кажуть музиканти. І мають рацію.