Реп про рівність, колискова про війну: 10 українських треків вересня

Від маніфестів рівності до колискових для ворогів – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в вересні.

Alina Pash та Freel – «Не пили»

Alina Pash разом з репером Андрієм Шалімовим (Freel) випустили трек «Не пили» проти гендерних стереотипів. «Почитати реп про рівність жінок і чоловіків – done!» – коментує Alina Pash. Сама пісня вийшла для соціального проєкту «Почути одне одного» – просвітницької кампанії, яка має на меті розкрити переваги рівності між жінками та чоловіками. Композиція зібрала на ютубі майже 950 тисяч переглядів.

Tvorchi – «Не танцюю»

Електронний дует з Тернополя Tvorchi випустив іронічний сингл «Не танцюю». У пісні виконавці висміюють людей, які не вміють отримати задоволення від життя. «Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожень день дуже важко працюю», – співає герой треку. Кліп на цю легку композицію зібрав на ютубі більше півмільйона переглядів.

«Циферблат» – «Вночі»

Рок-гурт з Києва «Циферблат» у вересні опублікував трек «Вночі», кліп на який зміг зібрати понад 120 тисяч переглядів на ютубі. На цей кліп музиканти шукали натхнення в атмосфері 1980-х років. «За сюжетом головний герой шукає скарб, а знаходячи скриньку, натикається на монстрів й потрапляє у купу пригод», – розповідають автори.

Laura Marti – «Сяй»

Виконавиця Laura Marti випустила поп-джазовий сингл «Сяй», який повинен стати «провісником» майбутнього альбому. «Ця пісня – ніби діалог з самим собою. Спостереження, питання, висновки, пошуки», – каже про композицію сама співачка. Сонячний кліп на пісню зібрав понад 220 тисяч переглядів.

Стасік – «Колискова для ворога»

Співачка та учасниця воєнних дій на Донбасі Анастасія Шевченко («Стасік») презентувала трек «Колискова для ворога». Композиція, яка апелює до російської агресії, зібрала понад півмільйона переглядів на ютубі. «Десь у глибині душі я відчуваю жалість до ворогів. Коли бачиш, як люди приходять помирати в чужу країну – розумієш, як погано їм жити в своїй. Їм легше вічно спати в чужій землі, ніж виживати на своїй землі. Тому сьогодні я співаю колискову для ворога», – розповіла про пісню співачка.

«Курган & Agregat», Дарія Астаф'ева – Gabeli

Харківський гурт «Курган & Агрегат» разом із Дарією Астаф’євою випустили романтичний хіт Gabeli. «Ми попробуєм зробить вашу осінь красівой і романтичной», – зазначають виконавці. Це вже друга спільна композиція гурту з моделлю та співачкою Астаф’євою. Понад 200 тисяч переглядів на ютубі зібрала нова «меметична» робота.

«Лірик» – «Знайdo»

Івано-франківський репер «Лірик» у вересні випустив трек «Знайdo», який присвячений безробіттю. Виконавець зазначає, що навіть з кількома дипломами та досвідом у кількох професіях люди продовжують шукати додаткові способи заробітку. «Економісти, які випікають торти на замовлення. Геодезисти, які таксують. Інженери, які пишуть дипломні та курсові. Щоденний мікс салат зі спроб, невдач, починань і постійного браку коштів», – розповідає виконавець.

«Жадан і Собаки» – «Мадонна»

Гурт «Жадан і Собаки» випустив уже п’ятий студійний альбом під назвою «Мадонна». До альбому увійшло десять треків. «Мадонна» стала для групи справжнім проривом і є на сьогодні, безумовно, найкращим альбомом «Жадана І Собак». «Мадонна» поєднує у собі фірмовий «собачий» драйв із новим, більш якісним та фірмовим, звучанням», – зазначають музиканти.

O.Torvald, Юлія Юріна – «Роздягни мене»

O.Torvald разом з вокалісткою гурту YUKO Юлією Юріною випустили трек «Роздягни мене» з яскравим провокаційним кліпом. Вперше цю композицію було презентовано на фестивалі Atlas Weekend у липні. Сам трек, який не схожий ні на творчість O.Torvald, ні на YUKO, зібрав 80 тисяч переглядів на ютубі.

MamaRika – «Я полум’я»​

Співачка MamaRika випустила пісню «Я полум’я», якою вона хоче «пролонгувати літо». «Не хочеться холоду, не хочеться діставати з шаф теплий одяг, а продовжувати пірнати в «оксамитовий сезон». Маю надію, що послухавши цю пісню, літній вайб вас ще довго не залишить, як і мене», – коментує співачка. Цей літній трек зібрав понад півмільйона переглядів на ютубі.