Тверк, фанк та «їб***й динаміт»: 10 українських треків липня

Від легких літніх треків до жорсткого претензійного репу – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в липні.
Люсі – «Мало»
Музикантка Люсі рідко щось випускає, але кожна пісня варта уваги. Це стосується й загадкового треку «Мало». Нова робота Люсі увійде в дебютний альбом, презентації якого варто очікувати в серпні.
Джамала, Cape Cod – «Крок»
Кримськотатарська співачка Джамала разом з електронним проєктом Cape Cod потішила шанувальників новим треком «Крок» зі свіжим звучанням. «Ця пісня про закоханість, про момент, коли ти окрилений і тебе переповнюють емоції», – розповіла Джамала.
O.Torvald – «Десь не тут»
Гурт O.Torvald показав світу нову пісню «Десь не тут» та кліп на неї. Трек, який зібрав на YouTube більше 100 тисяч переглядів, присвячений тим, хто хоче у відпустку, але через роботу не може подорожувати. Учасники гурту закликають слухачів знайти нові сили, щоб закінчити всі справи та поїхати відпочивати.
«Океан Ельзи» – «Човен»
«Океан Ельзи» потішив фанатів новим треком «Човен». Автор – майже народний депутат Святослав Вакарчук.
«Човен» я написав за пару днів до свого дня народження цього року, на початку травня. Народилась вона в дуже короткий час, буквально за півгодини», – каже Вакарчук. Пісня містить посилання на історичні події України різних часів. На YouTube вона зібрала майже два мільйони переглядів.
Ingret – SaraFun
Співачка Ingret презентувала «маніфест гарного настрою» – ретро-кліп на нову пісню SaraFun. «Не тримай у собі сірого звіра, тримай у собі жовту радість! Врешті-решт, жовті сарафани пасують навіть чоловікам», – зазначає виконавиця. Сонячний кліп зібрав 50 тисяч переглядів на YouTube.
Alina Pash, Anna Kova, 4Réal, «Индаблэк» – Good Evening, Ego Gra
Alina Pash випустила відеороботу одразу на дві пісні – Good Evening и Ego Gra. У кліпі, що знімали у Франції, на баскетбольному майданчику зустрічаються дві команди – хлопці та дівчата. Герої – сама Alina Pash та співвиконавці Anna Kova, 4Réal и «Індаблек» – по черзі зачитують реп кількома мовами. Сам кліп зібрав понад 90 тисяч переглядів.
«Електромед» – Jazz do it
Хіп-хоп гурт «Електромед» випустив міні-альбом «Став би дибом чуб» та кліп на один з треків Jazz do it. У ньому виконавці змішали реп, фанк та соул: «Раніше ми просто читали реп, а працюючи над міні-альбом хотіли показати, як він різноманітно може звучати. Якщо чесно, не вийшло! Точніше, записали тільки трохи репу. Однак створили класний фанк і соул» – зазначають у гурті. Кліп зібрав понад 130 тисяч переглядів.
PVNCH – «Динаміт»
Реп-гурт з Чернігівщини PVNCH випустив випустив провокаційний трек з кліпом «Динаміт». І треком, і його словами виконавці доводять «що в Україні є хіп-хоп». «І нехай помимо нот, головне, щоб точно в біт. Ми на зло усім зірвем, як їб***й динаміт», – читають виконавці. Кліп зібрав майже 20 тисяч переглядів на YouTube.
(Обережно – ненормативна лексика)
TAYANNA – «Мурашки»
Співачка TAYANNA у липні також презентувала «натхненний літом» сингл. «Мурашки» – пісня легка і надихаюча. Мені давно не вистачає «мурашок у животі», тому так я собі пророчу ці відчуття», – каже сама виконавиця. Трек на ютубі зібрав майже 250 тисяч переглядів.
Jerry Heil, M.A.M.A.S.I.T.A – «Натверкай»
Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, випустила чергову пісню з кліпом під назвою «Натверкай». Літній трек про любов до себе зібрав понад 500 тисяч переглядів. Кліп знімали на березі Дніпра, де героїня співає на фоні трактора. А в співзвуччі з назвою пісні танцівниця M.A.M.A.S.I.T.A. викнує «тверк».
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