Тверк, фанк та «їб***й динаміт»: 10 українських треків липня

Від легких літніх треків до жорсткого претензійного репу – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в липні.

Люсі – «Мало»

Музикантка Люсі рідко щось випускає, але кожна пісня варта уваги. Це стосується й загадкового треку «Мало». Нова робота Люсі увійде в дебютний альбом, презентації якого варто очікувати в серпні.

Джамала, Cape Cod – «Крок»

Кримськотатарська співачка Джамала разом з електронним проєктом Cape Cod потішила шанувальників новим треком «Крок» зі свіжим звучанням. «Ця пісня про закоханість, про момент, коли ти окрилений і тебе переповнюють емоції», – розповіла Джамала.

O.Torvald – «Десь не тут»

Гурт O.Torvald показав світу нову пісню «Десь не тут» та кліп на неї. Трек, який зібрав на YouTube більше 100 тисяч переглядів, присвячений тим, хто хоче у відпустку, але через роботу не може подорожувати. Учасники гурту закликають слухачів знайти нові сили, щоб закінчити всі справи та поїхати відпочивати.

«Океан Ельзи» – «Човен»

«Океан Ельзи» потішив фанатів новим треком «Човен». Автор – майже народний депутат Святослав Вакарчук.

«Човен» я написав за пару днів до свого дня народження цього року, на початку травня. Народилась вона в дуже короткий час, буквально за півгодини», – каже Вакарчук. Пісня містить посилання на історичні події України різних часів. На YouTube вона зібрала майже два мільйони переглядів.

Ingret – SaraFun

Співачка Ingret презентувала «маніфест гарного настрою» – ретро-кліп на нову пісню SaraFun. «Не тримай у собі сірого звіра, тримай у собі жовту радість! Врешті-решт, жовті сарафани пасують навіть чоловікам», – зазначає виконавиця. Сонячний кліп зібрав 50 тисяч переглядів на YouTube.

Alina Pash, Anna Kova, 4Réal, «Индаблэк» – Good Evening, Ego Gra

Alina Pash випустила відеороботу одразу на дві пісні – Good Evening и Ego Gra. У кліпі, що знімали у Франції, на баскетбольному майданчику зустрічаються дві команди – хлопці та дівчата. Герої – сама Alina Pash та співвиконавці Anna Kova, 4Réal и «Індаблек» – по черзі зачитують реп кількома мовами. Сам кліп зібрав понад 90 тисяч переглядів.

«Електромед» – Jazz do it

Хіп-хоп гурт «Електромед» випустив міні-альбом «Став би дибом чуб» та кліп на один з треків Jazz do it. У ньому виконавці змішали реп, фанк та соул: «Раніше ми просто читали реп, а працюючи над міні-альбом хотіли показати, як він різноманітно може звучати. Якщо чесно, не вийшло! Точніше, записали тільки трохи репу. Однак створили класний фанк і соул» – зазначають у гурті. Кліп зібрав понад 130 тисяч переглядів.

PVNCH – «Динаміт»

Реп-гурт з Чернігівщини PVNCH випустив випустив провокаційний трек з кліпом «Динаміт». І треком, і його словами виконавці доводять «що в Україні є хіп-хоп». «І нехай помимо нот, головне, щоб точно в біт. Ми на зло усім зірвем, як їб***й динаміт», – читають виконавці. Кліп зібрав майже 20 тисяч переглядів на YouTube.

(Обережно – ненормативна лексика)

TAYANNA – «Мурашки»

Співачка TAYANNA у липні також презентувала «натхненний літом» сингл. «Мурашки» – пісня легка і надихаюча. Мені давно не вистачає «мурашок у животі», тому так я собі пророчу ці відчуття», – каже сама виконавиця. Трек на ютубі зібрав майже 250 тисяч переглядів.

Jerry Heil, M.A.M.A.S.I.T.A – «Натверкай»

Яна Шемаєва, більш відома як Jerry Heil, випустила чергову пісню з кліпом під назвою «Натверкай». Літній трек про любов до себе зібрав понад 500 тисяч переглядів. Кліп знімали на березі Дніпра, де героїня співає на фоні трактора. А в співзвуччі з назвою пісні танцівниця M.A.M.A.S.I.T.A. викнує «тверк».