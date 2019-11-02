Про інтровертів, шаурму та «лайно у вухах»: 10 українських треків жовтня

Від іронічного попу до гастрономічного репу – Радіо Свобода зібрало десять українських треків, які привернули увагу в жовтні.

ТНМК, найкращі вчителі України – «Прокачай»

Поки Вова зі Львова записує треки про наболіле в системі освіти, гурт ТНМУ взяв у співвиконавці пісні «Прокачай» найкращих вчителів України. «Всі качають головою. А ти голову качай!» – співають з гуртом лауреати премії Global Teacher Prize Ukraine. Кліп на цей реп-трек у олдовому стилі зібрав понад 130 тисяч переглядів.

Kalush – «Не маринуй»

Учасники нового хіп-хоп проєкту Kalush в жовтні зачитали взривний реп «Не маринуй». Гурт-протеже реперки Alyona Alyona зібрав на своєму дебютному кліпі понад 650 тисяч переглядів. Учасники проєкту кажуть, що читають реп на особливому калуському сленгу, а відео для треку на вулицях Калуша знімав автор кліпів Alyona Alyona.

Our Atlantic – «Чуєш?»

Інді-поп-гурт Our Atlantic випустив іронічний трек «Чуєш?» з танцювальним кліпом. У ньому виконавці висміюють сучасні мотиви поп-музики, називаючи більшість контенту «лайном у вухах». Також, за словами музикантів, вони вирішили зняти відео, засноване на кліше, аби показати, що сучасний музичний контент здебільшого про картинку, а не про сенс.

Krutь – «Ок»

Співачка та бандуристка Марина Круть презентувала міні-альбом Albino, у який увійшло шість ніжних треків. Також авторка випустила кілька кліпів на пісні з альбому. Один з них, «Ок», зібрав майже 130 тисяч переглядів на ютубі. Цю пісню співачка називає «гімн інтровертам». «Вона присвячена моїм одиноким вечорам біля води, які дозволяють мені послухати себе і відпочити від людей та шуму міста. Я знаю багатьох людей, що черпають натхнення аналогічним способом», – каже авторка.

Khayat – Osoka

Співак Андрій Хайат випустив трек Osoka про кохання та зраду. Фольклорні мотиви та метафори зібрали для кліпа майже 130 тисяч переглядів на ютубі. «Пісня Osoka для мене є свого роду очищенням від усього, що зі мною відбувалося раніше», – каже музикант про свій трек в стилі етно-техно.

Fiinka – «Груба»

Ще один трек у копілку українського хіп-хопу додала Ірина Вихованець з псевдо Fiinka. Вона випустила гумористичний кліп «Груба». Пісня – про українку, яка намагається втримати чоловіка від поїздок на заробітки за допомогою вагітності. Трек наповнили закарпатськими мотивами та сільским колоритом. Робота зібрала майже 150 тисяч переглядів.

Довгий Пес, Jointjay – «Чебуреки на вагу»

Репер Довгий Пес і бітмейкер Jointjay випустили хіп-хоп трек та кліп «Чебуреки на вагу», який, власне, присвячений чебурекам. Сама пісня триває півтори хвилини та є авторським «проти» здоровому харчуванню, гарній зйомці, кліше, щодо тривалості треків, чи кількості куплетів, кажуть музиканти.

P.Pat, Yuko – Bliad (Hrushka)

Гурт Yuko спільно з P.Pat випустили кліп на трек Bliad (Hrushka). В основі кліпу – понад 100 відео від фанів та друзів гурту, в яких вони співають пісню на селфі-камеру. «Нам надіслали відео з усіх куточків України і навіть з інших країн. Наші люди – найбільш яскраві, сміливі і творчі. Дивіться кліп – і переконаєтеся в цьому самі», – кажуть музиканти.

Аркадій Войтюк, Міша Дімов – Senorita

Співак Аркадій Войтюк у дуеті з Мішею Дімовим випустили акустичну версію пісні Senorita. Кліп зняли у Львові, у вірменському дворику. «Спочатку нас хотіли вигнати через голосний спів, але почули пісню і зрозуміли, що краще збоку підтанцьовувати і знімати на телефон», – розповів Аркадій Войтюк.

Злата Огнєвіч – «Богиня»

Злата Огнєвіч презентувала пісню «Богиня», яка присвячена самооцінці жінок. «Моє тіло – моє діло. Моя правда – моя сила. Буде так, як я захотіла, я захотіла!» – звучить у композиції. Авторкою слів та музики в пісні стала інша співачка – Jerry Heil, яка відома за треком «Охрана отмєна».