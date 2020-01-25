День народження Зеленського і його «країна мрій»

25 січня, рік тому, Володимир Зеленський подав документи на участь у президентських виборах. До речі, в свій день народження. Тоді ж Володимир Зеленський заявив про свою програму створення «країни мрій». Подивимося, що президентові вже вдалося втілити.

От фрагмент вступу до виборчої програми Володимира Зеленського під назвою «країна мрій». Він зізнався, що написав його сам:

«Розповім вам про країну своєї мрії… Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду, в інтернеті. Де немає оголошень «Робота в Польщі». А в Польщі є оголошення «Робота в Україні». Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери – реальні строки. Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати. Де дороги є, а дурнів – немає».

Далі в програмі план, як це зробити. Всього 9 блоків: один з них занадто загального змісту («Людина – вища цінність!»), через що, на сьогодні, його важко проаналізувати. Тож далі розглянемо решту вісім за тезами, які нам здалися цікавими.

Перший пункт: «Народовладдя через референдуми»

Теза програми: «Мій перший законопроект: «Про народовладдя». У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки Народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії».

Обіцяного законопроєкту «Про народовладдя» президент не подавав: ані за Верховної Ради 8-го скликання, ані за теперішнього, з монобільшістю «Слуги народу».

Перші законопроєкти Зеленського стосувалися зовсім іншого: а саме змін до виборчого законодавства, які депутати не підтримали.

Другий пункт: «Справедливість і рівність усіх перед законом»

Теза програми: «Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти в цьому напрямку: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України».

Закон щодо зняття недоторканності з народних депутатів ухвалили , але от із суддів та президента України її знімати не поспішають.

Закон «Про імпічмент президента» теж ухвалили і він вже набув чинності.

Законопроєкт «Про відкликання народного депутата», в тому числі за прогули і кнопкодавство, Володимир Зеленський подав до парламенту.

Але президенський законопроєкт завернув Конституційний суд – як такий, що не відповідає Основному закону.

Теза програми: «Ніяких «корочок», ніякого «телефонного права».

Тут одразу згадується фраза Володимира Зеленського, яка вже стала мемом: «Подзвоню Баканову з приводу цього чорта». Це фраза, яка стала мемом після зустрічі президента із активом Київської області, з якої він вигнав секретаря Бориспільської міської ради.

Теза програми: «Вибори до Парламенту та місцевих рад мають проходити за відкритими списками».

Президент підписав Виборчий кодекс України. Він передбачає вибори за відкритими списками.

Теза програми: «Кнопкодавство», «депутатські прогули» – автоматична підстава для позбавлення депутатського мандату».

Нікого ще не позбавили мандату ні за прогули, ні за неперсональне голосування. Попри те, що кнопкодави є і в президентській фракції «Слуга народу».

Третій пункт програми: «​Безпека людини. Безпека країни»​

Теза програми: «Органи правопорядку повинні припинити займатися економічним тиском на бізнес і повернутися до виконання своїх прямих обов’язків із забезпечення безпеки громадян. Час повернути довіру до правоохоронних органів, яку ми плекали на початку реформи. СБУ не буде займатися економічними злочинами».

А от голова Служби безпеки України Іван Баканов, який є другом дитинства Зеленського і колишнім керівником «Кварталу 95», просуває протилежну думку

«Будь-яке корупційне злодіяння, воно пов’язане з грошима і з економікою. Сьогодні хабарі ніхто у валізах чи сумках не дає. Тому без цих функцій буде дуже важко протистояти цим викликам», – зазначив Іван Баканов із трибуни парламенту під час свого представлення на посаду голови СБУ.

«Молодець, Ваня!» – вигукнув після позитивного голосування за призначення Баканова президент.

Четвертий пункт: «​Заможний громадянин –заможна держава

Теза програми: «Формування прозорого ринку землі».

Володимир Зеленський подякував депутатам від «Слуги народу» за те, що вони у першому читанні ухвалили законопроєкт про відкриття ринку землі.

Друге читання обіцяють розпочати в лютому. Щодо прозорості ринку землі – політики поки не можуть порозумітися.

Теза програми: «Необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природних благ (надра, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення, як власний стартовий капітал»

Економічний паспорт українця і рахунок, на якому з’являтимуться гроші від держави за реалізацію природних благ – наразі цей пункт програми ніяк не наблизився до реальності. Але попереду – ще чотири п’ятих президентського терміну.

П’ятий пункт: «Не боротьба з корупцією, а перемога над нею»

Теза програми: «Підозрюваний у корупції не вийде під заставу».

Підозрювані у корупції не чекають суду у слідчих ізоляторах. В жовтні суд призначив заставу екснардепу від групи «Відродження», цього ж місяця під заставу 5,5 мільйонів гривень випустили ще одного колишнього депутата Максима Микитася.

Ексміністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яка була в міжнародному розшуку, повернулася і наступного дня суд відпустив її під заставу . Арешту уникають і чинні митники, і ексдепутати…

Теза програми: «Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна й довічну заборону обіймати державні посади» .

Різновидів корупційних злочинів багато – відповідно різні види покарання: від громадських робіт і штрафів, до позбавлення волі і конфіскації майна, що визначає виключно суд.

Теза програми: «Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення»

Закон про винагороду для викривачів корупції – уже діє . І це 10 відсотків від суми злочину чи завданих державі збитків – після вироку.

Прикладів, як це працює на практиці, поки що, немає.

Шостий блок: Здорова та освічена нація

Теза програми: «Найважливіший крок в охороні здоров’я – перехід до страхової медицини. Пацієнт буде сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря, спосіб лікування. Базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення – коштом держави»

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що відповідний законопроєкт у 2020-му українці, можливо, побачать і обговорять.

«Дійсно є різні думки, як це потрібно зробити, але на сьогодні в нас такої робочої групи немає», – зазначила в інтерв’ю «Сегодня» Скалецька.

Сьомий пункт: «​Комфортна країна»​

Теза програми: «Відновимо програми молодіжного житлового кредитування. Молодим підприємцям – державну підтримку й рік пільгового оподаткування».

Тут просто наведемо оголошення з сайту Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву:

«Починаючи з 2015 року і по теперішній час з державного бюджету України видатки за КПКВК 2751390 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» не передбачалися».

Теза програми: «Старшому поколінню – гідне пенсійне забезпечення. Перехід від солідарної до накопичувальної пенсійної системи. Усі страхові накопичення, зроблені людиною за життя, не будуть пропадати у фондах, а переходитимуть у спадщину».

Від 1 січня 2020 року мінімальна пенсія зростатиме на 131 гривню і наприкінці року складе 1769 гривень.

А про перехід від солідарної до накопичувальної системи міністр соціальної політики Юлія Соколовська повідомила, що цього у короткостроковій перспективі не буде.

Восьмий і заключний блок: «​Електронна країна»​

Теза програми: «Послуги, які можуть надаватися електронно, будуть впроваджені першочергово. Громадяни України отримають можливість долучатися до прийняття важливих рішень влади через мережу Інтернет, зокрема й до голосування на виборах і референдумах».

У червні 2019 року відбулося перше експертне обговорення проєкту «Держава в смартфоні» в адміністрації президента Зеленського.

Цю ініціативу продовжує активно впроваджувати його команда. Створене окреме Міністерство цифрової трансформації, яке очолює Михайло Федоров, людина яка керувала діджитал-напрямком передвиборчої кампанії Володимира Зеленського.

«Ми створили мобільний додаток, в якому вже є електронні водійські посвідчення, електронний технічний паспорт, вже на підході електронний студентський», – розповів про впровадження проєкту Михайло Федоров в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Володимиру Зеленському 25 січня виповнюється 42 роки. Він обіймає посаду президента України менше ніж рік, тож продовжимо спостерігати за втіленням його програми і обіцянок й надалі.