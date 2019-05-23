Радіо Свобода Daily: Парламент не підтримав перші законопроекти президента Зеленського

Парламент і законопроекти Зеленського

Верховна Рада на позачерговому засіданні 22 травня не внесла до порядку денного законопроект президента України Володимира Зеленського щодо зміни виборчого законодавства.

Також парламент не вніс до порядку денного інший президентський законопроект, також пов’язаний із виборами, – «Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Законопроект про зміни до виборчого законодавства, який президент України Володимир Зеленський пропонував розглянути як невідкладний, надійшов до Верховної Ради 22 травня. Документ має назву «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі зміною виборчої системи для виборів народних депутатів України».

Сам Зеленський вже відреагував на роботу Верховної Ради 22 травня: «Верховна Рада провалила законопроект про зміну виборчого законодавства. Старі політики обрали стару систему, бо лише вона дає їм шанс подовжити політичне життя. Вони розраховують за гроші та гречку знову пролізти до Верховної Ради. Але я переконаний, що вони помиляються. І навіть у мажоритарних округах ви оберете нових політиків, здатних змінити країну не на словах, а на ділі. То що? Зробимо їх разом? 21 липня».

Який формат виборів пропонував Зеленський і як це могло вплинути на парламентські вибори? Читайте у матеріалі.

Призначення тривають

Колишній партнер президента України Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Тим часом заступником голови Адміністрації президента призначено дипломата Вадима Пристайка.

Відповідні укази Зеленського розміщені на сайті глави держави.

Під час виборів президента Іван Баканов очолював передвиборчий штаб Зеленського. Пристайко був послом України в Канаді у 2012–2014 роках. Більше про перші призначення президента України Володимира Зеленського читайте тут.

Голова АП припустив проведення референдуму про мирні угоди з Росією

Адміністрація президента України Володимира Зеленського розглядає винесення на референдум питання про мирні угоди з Росією, повідомив голова АП Андрій Богдан в ефірі телеканалу «112 Україна» увечері 21 травня.

«Малось на увазі не формат, і це говорив Володимир Зеленський під час своєї виборчої кампанії, що кінцеве рішення, якщо воно буде неоднозначно сприйняте суспільством, якщо там будуть точки проблемні для сприйняття тими чи іншими, може бути винесене на референдум, щоб не якийсь політик ухвалював рішення, яке розколює суспільство, а щоб сам народ, саме суспільство прийняло таке рішення, чи підходять ті чи інші домовленості», – сказав Богдан.

ООС: восьмеро військових потрапили в полон на Донбасі

Бойовики російських гібридних сил вранці 22 травня захопили вісьмох українських військових, повідомив штаб операції Об’єднаних сил.

«За попередньою інформацією, сьогодні зранку вісім військовослужбовців Збройних сил України зі складу Об’єднаних сил, рухаючись на вантажному автомобілі в районі населеного пункту Новотроїцьке, помилково відхилилися від визначеного маршруту і потрапили на тимчасово-окуповану територію, де були затримані бойовиками збройних формувань Російської Федерації», – ідеться в повідомленні штабу на Facebook.

Саакашвілі звернувся до Зеленського

Адвокат колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявляє, що подав до Адміністрації президента Володимира Зеленського лист Саакашвілі з проханням повернути йому громадянство України.

«Продовжуємо нову стадію й активний захист щодо повернення Михайла Саакашвілі в Україну. Настала Нова епоха – новий президент! Тому cьогодні був в Адміністрації президента України та, як його адвокат, подав на ім’я президента Володимира Зеленського звернення Саакашвілі щодо відновлення справедливості та повернення українського громадянства. Далі буде ....слідкуйте за подіями та нашими правовими кроками», – написав Чорнолуцький у Facebook 22 травня.

«Особисто мені не соромно». Міністр оборони України про відставку, Зеленського і майбутнє ЗСУ

Міністр оборони України Степан Полторак подав у відставку зі своєї посади відразу після інавгурації нового президента країни Володимира Зеленського. Його відставку повинна прийняти Верховна Рада, до цього моменту він залишатиметься главою військового відомства.

Зі Степаном Полтораком говорила Ірина Ромалійска, кореспондентка «Настоящего времени», проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки». Розмова відбувалася 21 травня – після першої зустрічі із Зеленським, але до його рішення про призначення нового глави Генштабу ЗСУ. Читайте її тут.

Дезінформація про МВФ

Вранці 22 травня агентство «Українські новини» написало, що місія МВФ «сьогодні чи завтра повертається до Вашингтона» у зв’язку з рішенням розпустити парламент та через певні кадрові призначення в Адміністрації президента.

Водночас у прес-службі МВФ Радіо Свобода запевнили, що експерти Міжнародного валютного фонду «продовжують зустрічі з представниками влади України».

Прес-служба президента України повідомила, що Володимир Зеленський планує зустрітися з представниками Міжнародного валютного фонду наступного тижня.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні 21 травня. Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявляв, що місія перебуватиме в Україні два тижні й оцінюватиме виконання поточної програми співпраці з фондом.

Перемоги України в Тенісі

Українка Марта Костюк вперше в кар’єрі вийшла до чвертьфіналу турніру Жіночої тенісної організації (WTA).

У другому колі турніру Internationaux de Strasbourg у Франції 16-річна Костюк перемогла китаянку Чжэн Сайсай, посіяну на турнірі під сьомим номером – 6:3, 6:1.

Суперниця українки визначиться в матчі Каролін Гарсія (Франція) – Ребекка Петерсон (Швеція).

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