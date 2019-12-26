КСУ: законопроєкт Зеленського про нові підстави припинення повноважень депутата – неконституційний

Конституційний суд України визнав неконституційним законопроєкт президента України Володимира Зеленського, який пропонував змінити статтю 81 Конституції й запровадити нові дострокові підстави для припинення повноважень народного депутата.

На думку КСУ, документ не відповідає статтям 157 і 158 Конституції України. У статті 157 йдеться, що Основний закон «не може бути змінений, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України».

Стаття 158 визначає, що «законопроєкт про внесення змін до Конституції України, який розглядався Верховною Радою України, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроєкту. Верховна Рада України протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції».

Зокрема, КСУ дійшов висновку, що «автоматична втрата мандата (без рішення Верховної Ради України) народним депутатом України (дострокове припинення повноважень народного депутата України) на підставі встановлення судом лише самого факту будь-якого «неособистого голосування» – безвідносно до характеру дії (дій) народного депутата України, обставин, за яких такий факт мав місце, без установлення природи особистої участі народного депутата України та без урахування того, що стосовно поведінки народного депутата України можуть виявитися обставини пом’якшувального характеру – не відповідатиме вимозі домірності».

19 грудня Верховна Рада підтримала кримінальну відповідальність за «кнопкодавство». Йдеться про штрафи від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно від 51 до 85 тисяч гривень).

Досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.