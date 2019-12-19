Рада ухвалила закон про кримінальну відповідальність за «кнопкодавство»

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про забезпечення персонального голосування народними депутатами України. Рішення підтримав 261 народний депутат.

Документ, зокрема, передбачає внесення змін до Кримінального кодексу, який доповнять статтею про кримінальну відповідальність за здійснення народним депутатом України голосування замість іншого народного депутата на засіданні парламенту.

«Кнопкодавство» каратиметься штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (орієнтовно від 51 до 85 тисяч гривень).

Досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань – передбачає законопроєкт.

29 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні цей документ.

На початку вересня Верховна Рада надіслала до Конституційного суду України законопроєкт про дострокове припинення повноважень народного депутата у випадку доведеного судом «кнопкодавства» та відсутності парламентаря на певній кількості засідань Ради.