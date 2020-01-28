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28 січня 2020, Київ 12:01
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Зеленський і Путін – хто візьме контроль над кордоном України?

Зеленський і Путін – хто візьме контроль над кордоном України?
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Вибори на окупованій частині Донбасу президент України Володимир Зеленський хоче провести восени 2020-го. Але однією із головних перешкод для такого сценарію поки залишається контроль над кордоном на сході України. Позиції українського та російського президентів у цьому питанні відрізняються кардинально. Президент Росії Володимир Путін проти повернення контролю Україні до дня голосування. Більше того, президент РФ заявив, що в такому разі на Донбасі може повторитися Сребрениця – масова розправа над місцевим населенням. Що стоїть за словами Путіна?

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