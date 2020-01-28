Зеленський і Путін – хто візьме контроль над кордоном України?

Вибори на окупованій частині Донбасу президент України Володимир Зеленський хоче провести восени 2020-го. Але однією із головних перешкод для такого сценарію поки залишається контроль над кордоном на сході України. Позиції українського та російського президентів у цьому питанні відрізняються кардинально. Президент Росії Володимир Путін проти повернення контролю Україні до дня голосування. Більше того, президент РФ заявив, що в такому разі на Донбасі може повторитися Сребрениця – масова розправа над місцевим населенням. Що стоїть за словами Путіна?