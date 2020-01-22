Україна піднялася на 6 позицій в «Індексі демократії»

Україна посіла 78 місце в рейтингу країн світу за рівнем демократії, який щорічно складає британський дослідницький центр The Economist Intelligence Unit.

Порівняно з минулорічними даними (84 місце), Україна піднялася на шість позицій, зберігши статус «гібридної демократії».

Україна в середньому набрала 5,90 бала з 10.

Як пишуть укладачі рейтингу, дві країни з категорії «гібридні демократії» зробили істотні кроки на шляху до демократії у 2019 році: Україна і Вірменія. В обох країнах відбулися вибори, які були визнані вільними й чесними.

Рейтинг, заснований на комбінації експертних оцінок і результатів опитувань громадської думки в 165 країнах і двох територіях, враховує п’ять ключових показників, які характеризують стан демократії всередині держави: виборчий процес, відкритість уряду, участь суспільства в політичному житті, політична культура і рівень громадянських свобод.

У підсумковій таблиці країни діляться за типом режиму на чотири категорії: повна демократія, недостатня демократія, гібридний режим і авторитарний режим.

Росія посідає 134 місце. Незважаючи на те, що в порівнянні з минулим роком Росія піднялася на десять рядків, режим у країні, як і раніше, оцінюється як авторитарний. У найближчі чотири роки, вважають у британському дослідницькому центрі, серйозних змін чекати не варто.

До першої трійки країн за рівнем демократії, як і в минулому році, увійшли Норвегія, Ісландія та Швеція. Замикає рейтинг Північна Корея.

При цьому загальний рівень демократії в світі, за оцінкою The Economist Intelligence Unit, виявився найгіршим за весь час складання рейтингу – з 2006 року.