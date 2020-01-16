Україна почала рухатися до втілення найбільшого нічного кошмару Кремля (світова преса)

Про реакції росіян на українського президента Зеленського розповідають в статті катарського Al Jazeera.

У статті BuzzFeed висувають припущення , що іранців , які виклали в мережу відео збиття українського літака МАУ іранськими силами , може переслідувати іранська влада .

Британське видання The Independent доповідає про останні новини в ситуації щодо «стеження» за колишнім послом США в Україні.

Президент України Володимир Зеленський «виграє серця та думки» росіян, переконаний російський оглядач і колумніст Леонід Рагозін. Автор викладає свої спостереження в статті катарського ресурсу Al Jazeera.

Відмінність новорічного звернення Зеленського від звернення російського президента Володимира Путіна вказує на те, якого типу лідера наразі вимагають держави пострадянського простору, переконаний автор.

Обидва лідери мають високу підтримку серед населення у своїх державах – понад 60% кожен. Однак різниця між двома президентами величезна. Зеленський намагався показати себе пересічною людиною, яка розуміє біль своїх співвітчизників. Він мав чітке політичне повідомлення, мовляв, українці – єдиний народ, незважаючи на те, якою мовою вони говорять, де живуть і які політичні сили підтримують.

Промова ж Путіна не відрізнялася від більшості його попередніх промов. Він говорив про 75-у річницю перемоги над нацистською Німеччиною, яка є основним стовбуром його національної ідеології, зауважує Рагозін.

Але, на відміну від звернення Путіна, «виступ Зеленського дивилися і обговорювали поза межами України. Його на подив добре сприйняли багато росіян, і не лише прихильники антипутінської опозиції. Звернення миттєво стало хітом у соціальних мережах, коли багато людей протиставляли щирий стиль Зеленського та об’єднуюче послання з ненатхненною та дещо загрозливою поведінкою Путіна. Не допомогло і те, що кремлівські відеопродюсери змусили Путіна виглядати як воскова фігура з темним готичним небом над освітленими вежами Кремля на задньому плані», – каже Рагозін.

Багато російських оглядачів вихваляли промову українського президента, у той час, як російські федеральні канали «Росія 1» та «Перший» навіть прибрали кнопки «лайк» та «дислайк» з-під відео з Путіним на YouTube.

Окремо Рагозін також звертає увагу на те, що росіяни також полюбляють дивитися серіал Зеленського «Слуга народу», який має високі рейтинги на російських стрімінгових сервісах.

Це не означає, що Путін матиме на наступних виборах конкурента-коміка, пояснює автор. Але на що вказує таке сприйняття Зеленського багатьма росіянами, так це на те, що Україна, можливо, нарешті почала рухатися до втілення найбільшого нічного кошмару Кремля з метою стати зразком прогресивної політики та демократії для наслідування, на які росіяни хотіли б рівнятися.

Іранець, який отримав відео зі збиттям українського літака над Тегераном двома ракетами, переховується від органів іранської влади. Про це розповів його друг, який опублікував ці відеоматеріали, йдеться в статті BuzzFeed.

Іранський чоловік, який отримав відео з камер відеоспостереження, боїться арешту. Відео довжиною в дві хвилини є єдиним, що показує дві ракети, запущені іранськими військовими проти українського пасажирського літака. На інших відео можна побачити лише одну ракету.

Внаслідок авіакатастрофи загинули всі 176 людей, які були на борту. Незважаючи на визнання своєї провини, Тегеран обережно намагався не надавати аж занадто багато деталей про те, як саме стався інцидент і не визнав подвійного удару по літаку.

«Зараз іранські військові, очевидно, переслідують громадян, які опублікували в інтернеті відео, що допомогли скласти більш повну картину того, що сталося», – мовиться у статті.

«Я не думав, що це змінить все», – сказав у коментарі BuzzFeed чоловік, який завантажив відео з камер спостереження у мережу. Пізніше відео підхопила американська газета The New York Times і підтвердила його справжність.

Як зазначає чоловік, Тегераном поширюються чутки про те, що працівники служби безпеки наразі шукають свідків, які публікували відео та інший контент про збиття літака рейсу 752. Чоловік наляканий, але видаляти відео зі своїх сторінок у соціальних мережах не збирається, мовиться у статті.

Британське видання The Independent пише про початок розслідувань в Україні щодо можливого «стеження» за колишнім послом США в Україні Марі Йованович.

Йованович закликала до розслідування того, чи здійснювали за нею стеження, перш ніж її відкликали назад до США. Це сталося після того, як було оприлюднене електронне листування між Робертом Гайдом (кандидат-республіканець до Конгресу від Коннектикуту та донор Трампа) та Левом Парнасом, близьким соратником особистого адвоката Трампа Руді Джуліані. Гайд, судячи з матеріалів, вихвалявся стеженням за Йованович.

«Позиція України – не втручатися у внутрішньополітичні справи Сполучених Штатів Америки. Однак у опублікованих записах міститься факт можливого порушення законодавства України…» – цитує автор статті Олівер Керолл заяву МВС України.

З повідомлень видно, що Гайд, очевидно, обговорював, як усунути Йованович з посади.

У заяві МВС сказано, що метою є перевірити, чи дійсно був факт порушення українського та міжнародного законодавств. «Тоді повинно бути відповідне реагування… Або ж це була просто бравада та фейк у неформальній бесіді двох громадян США», – йдеться в заяві.

Автор статті називає Йованович кар’єрним дипломатом, яка обіймала посаду посла США в Україні, перш ніж її усунули в середині червня.

У Києві вона створила собі репутацію прихильника реформ та антикорупційних зусиль. «Її активна дипломатія зробила її ворогом тіньових фігур серед українських та американських еліт», – йдеться у статті.

Її критикував також і Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня. Пізніше вона стала однією з ключових свідків у слуханнях у справі щодо імпічменту Трампа.