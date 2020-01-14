«Над Україною нависла темна хмара»: ставлення адміністрації Трампа до Зеленського межує з презирством – світова преса

Британський щоденник The Guardian друкує статтю «Україна прагне впоратися з трагедією, глобальними конфліктами – і своєю репутацією» Це аналіз того, як повелася влада України в ситуації зі збиттям українського літака в Ірані, коли Україну знову втягнуло в конфлікт, спричинений не нею.

«Над Україною, здається, нависла якась темна хмара, – сказала виданню аналітик Інституту Брукінґза у США Аліна Полякова. – Україна бореться в війні з Росією, а також стала елементом політичної війни у США. А ця трагедія знову ставить Україну посеред конфліктів, які не мають до неї ніякого стосунку».

У той час як збиття літака принесло жахливу ціну втрат людських життів, мимовільна головна роль України в катастрофі з імпічментом у США принесла їй втрати в військовій допомозі, політичних союзних відносинах і в репутації, мовиться в статті.

«Це катастрофа, – сказав Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України. – Україна зараз має репутацію місця, що може спричинити які завгодно проблеми. Це прямо протилежне всьому, за що ми працювали».

У статті нагадано, що ставлення адміністрації президента США Дональда Трампа до президента України Володимира Зеленського межує з презирством. Зеленському досі так і не запропонували зустрічі в Білому домі, а планований нещодавно візит держсекретаря Майка Помпео, що мав засвідчити підтримку України, скасували через зростання напруженості на Близькому сході. І те, як американці ділилися з Україною доказами щодо ракети, яка збила літак, схоже, вписується в цей зразок, пише автор статті.

У четвер джерела в Вашингтоні повідомляли журналістів, що мають докази збиття літака іранцями, джерела в Лондоні сказали те саме, а в Канаді прем’єр Джастін Трюдо був настільки впевнений, що публічно звинуватив Тегеран. Але ніхто не потурбувався поділитися цими доказами з Україною, що змусило Зеленського вже в п’ятницю написати жалісливий допис у фейсбуці з проханням до західних держав поділитися даними, мовиться в статті.

Як зазначає газета, Зеленського вдома критикували за те, що він був такий обережний, у той час як інші лідери публічно звинувачували Іран. Але, вважає кореспондент видання, важко уявити, що він міг зробити без того, щоб йому показали докази.

Також можливо, що така обережна риторика щодо відповідальності за збиття літака, по суті, зіграла на користь Україні, пише видання. Вона дала можливість групі українських розслідувачів в Ірані отримати доступ до місця катастрофи, де вони, схоже, знайшли досить доказів ракетного удару, щоб схилити іранців до публічного визнання в суботу вранці того, що було відомо з середи. Без таких твердих доказів іранці могли б вирішити зіграти в ту саму огидну й агресивну гру, яку веде Кремль після збиття літака рейсу MH17, заперечуючи свою причетність усупереч усім доказам, пише журналіст газети.

Але навіть якщо сумне залучення України в близькосхідні напружені відносини не затягнеться тепер на місяці й роки, залишається питання на довший час, як вести відносини зі США. І, як мовиться у статті, не ясно, що може зробити Київ, щоб вибратися з цієї халепи.

«Російські шпигуни «зламали» українську газову компанію, що в осередді імпічменту Трампа» – про таке повідомлення американської компанії кібербезпеки інформує щоденник The Washington Post. Іще з початку листопада 2019 року російське шпигунське агентство, відоме як ГРУ, почало кіберкампанію так званого «фішингу» – виманювання даних – проти фірми Burisma Holdings, намагаючись обманом змусити її працівників, які нічого не підозрювали, видати йому їхні паролі до електронної пошти, щоб отримати доступ до їхніх поштових скриньок, пише газета з посиланням на компанію Area 1 Security. Їхньою метою було здобути дані про компанію і її зв’язки з сином Джо Байдена, потенційного суперника Трампа на виборах пізніше цього року.

Початок цієї операції збігся з процедурою імпічменту в Конгресі проти Трампа і з’ясування, чи не зловжив він своєю владою, намагаючись вчинити тиск на Зеленського, щоб той оголосив розслідування проти «Бурісми» і Гантера Байдена – що, як мовиться в статті, могло б допомогти Трампові в переобранні.

Видання нагадує, що ГРУ активно діяло під час президентської кампанії у США 2016 року, «зламавши» сервери Демократичної партії і голови кампанії Гілларі Клінтон, а потім оприлюднивши їхні листи. Ці викриття підірвали кампанію Клінтон у вирішальні останні тижні, і розвідувальна спільнота США дійшла висновку, що такими діями Москва мала на меті допомогти Трампові й зашкодити Клінтон.

Нині ж, як повідомив керівник компанії Area 1 Security Орен Фалковіц, ГРУ успішно «зламало» сервери «Бурісми» і кількох її дочірніх компаній і партнерів. «Час цієї кампанії ГРУ напередодні виборів у США 2020 року наводить на підозру, що це лише перше попередження про те, що ми передбачали ще від часу успішних кібератак, вчинених під час виборів 2016 року», – заявив він.

За словами керівника компанії, вона виявила нинішній злам напередодні Нового року. Наразі ще не відомо, до яких матеріалів ГРУ здобуло доступ і чи вони будуть оприлюднені.

У статті нагадано, що Управління директора національної розвідки США, яке координує діяльність усіх спецслужб країни, ще восени 2019 року підготувало секретну оцінку, за якою росіяни будуть намагатися втрутитися в вибори у США 2020 року, як то вони зробили 2016-го.

Кампанія ГРУ «свідчить, що ті, хто хочуть втрутитися в наші вибори, мають іще багато цілей, які вони можуть атакувати», каже директор громадської ініціативи «Альянс за забезпечення демократії», яка відстежує дезінформаційну діяльність Росії, Лора Розенберґер і додає: «Маємо очікувати, що таких повідомлень буде більше». За її словами, зусилля Москви мають на меті підірвати вибори у США, «підірвати наші інституції».

Детальніше пише про цю ж історію щоденник The New York Times у статті «Росіяни «зламали» українську газову компанію, що в осередді імпічменту». Газета пише, що ця російська тактика разюче схожа на те, що американські спецслужби називають «зламуванням» електронних поштових скриньок голови виборчої кампанії Гілларі Клінтон і Демократичного національного комітету під час президентської кампанії 2016 року. Тоді росіяни, отримавши електронне листування, використали «тролів» для розповсюдження і розкручування цих матеріалів.

Тоді, як і зараз, російські хакери, від військової розвідки, раніше відомої як ГРУ, до приватних, що діють під псевдо Fancy Bear, вдавалися до «фішингових» електронних листів, щоб викрадати імена і паролі користувачів, пише газета, цитуючи вже згадану фірму Area 1 Security з Каліфорнії, яка й виявила «зламування». Цього разу хакери створили підроблені сайти, що копіювали справжні сторінки користувацького входу на сайти дочірніх компаній «Бурісми» і засипали працівників «Бурісми» електронними листами, підробленими так, ніби вони прийшли зсередини компанії. Декого з працівників хакери таким чином обдурили і виманили в них їхні вхідні дані, а відтак дісталися до одного з серверів «Бурісми», заявили в компанії кібербезпеки.

Російські атаки проти «Бурісми», схоже, йдуть паралельно до намагань російських шпигунів в Україні накопати інформацію в нецифровому світі, яка могла б бути незручною для Байденів, сказав газеті американський аналітик у галузі безпеки, який говорив на умовах анонімності. За його словами, ці шпигуни намагаються дістатися в компанію «Бурісма» і знайти джерела в українському уряді в пошуках листів, фінансових і юридичних документів.

Як пише видання, ні російська влада, ні «Бурісма» не відповіли на прохання про коментарі.

«Фішингової» кампанії ГРУ, яку виявила фірма кібербезпеки, зазнала ціла низка українських компаній, які об’єднувало те, що всі вони були дочірніми компаніями «Бурісми». Крім того, серед цілей була продюсерська компанія «Квартал 95», заснована Зеленським. «Фішингова» атака на «Квартал 95», схоже, була спрямована на здобуття електронного листування керівника компанії Івана Баканова, якого Зеленський призначив головою СБУ.