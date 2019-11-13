Зеленський підписав закон щодо викривачів корупції

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» № 198-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 17 жовтня 2019 року. Про це ввечері 13 листопада повідомляє Офіс президента.

«Цей закон визначає правовий статус викривачів – осіб, що повідомили про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також встановлює права, гарантії та механізми захисту цих осіб та осіб, прирівняних до них», – ідеться в повідомленні.

Як стверджують у Зеленського, закон дасть змогу створити нову ефективну систему запобігання корупції на основі міжнародних стандартів, що сприятиме зниженню рівня корупції в державі.

17 жовтня Верховна Рада ухвалила закон, який має заохотити людей повідомляти про корупцію. Документ передбачає, що викривачі корупції можуть претендувати на відсоток від суми хабаря.