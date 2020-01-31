«Євробачення»: 10 прикладів, що це конкурс не лише про музику

«Євробачення без Росії» – це новини 2017 року. А за два роки трапиться «Євробачення без України»... Чому так і чи може мистецтво бути поза політикою? Щоб відповісти на це запитання зазирнемо в минуле.

«Євробачення-2017» відбувається у Києві.

31 січня 2017 року виконавчий директор «Євробачення» повідомив, що з російською делегацією домовився: підсанкційних артистів в Україну вони не відправлятимуть.

Але сталося інакше. В Росії без національного відбору визначили претенденткою співачку – Юлію Самойлову.

А користувачі соцмереж в Україні знайшли докази того, що Юлія Самойлова виступала в окупованому Криму і перетинала кордон в обхід українських пунктів пропуску, тобто незаконно.

Служба безпеки України заборонила їй в’їзд на три роки, а Росія пішла на принцип і залишилася не представленою в Києві, хоча варіанти були:

– або Юлій Самойлова бере участь дистанційно, через трансляцію;

– або Росія міняє конкурсанта.

Наступного, 2018-го року, Юлію Самойлову таки відправили від Росії на конкурс, але вона не потрапила до фіналу і за провальний виступ її закидали гнівними коментарями у соцмережах свої ж співгромадяни. Співачка навіть заявила, що хоче емігрувати.

Згодом вона дала інтерв’ю, де розповіла про несерйозний підхід до підготовки з боку російських організаторів конкурсу: в Росії вона мала лише одну повноцінну репетицію. Юлія Самойлова також натякнула, що у 2017-му її використали з політичною метою.

«Скоріш за все мене обрали не просто так… Їм потрібен був персонаж з певними якостями… Навіть не якостями, а недоліками», – розповіла співачка в інтерв’ю російському проекту «The люди».

Міжнародному конкурсу «Євробачення» цього року виповнюється 65 і за свою історію він не раз ставав майданчиком для маніфестів.

1975 рік

Греція відмовляється від участі через вторгнення Туреччини на Кіпр. А вже наступного року відправляє конкурсантку, яка виконує пісню грецькою мовою. В ній розповідається про намети для біженців, замість туристичних, та спалені поселення на Кіпрі.

1978 рік

Розпал арабо-ізраїльського протистояння. Євробачення – у Парижі, а на йорданському телебаченні під час виступу ізраїльських співаків показують фотографію букету квітів.

Коли ж голосування виводить ізраїльтян на першу позицію – трансляцію й зовсім обривають, а наступного дня в Йорданії повідомляють про перемогу Бельгії, яка посіла насправді друге місце.

2009 рік

Грузію дискваліфікують за пісню «We Don't Wanna Put In», яку вважають натяком на російського прем’єра Володимира Путіна. Начебто, там співають «Ми не хочемо Путіна».

Важлива деталь – тоді «Євробачення» відбувалося в Москві, практично одразу після російсько-грузинської війни 2008–го.

2012 рік.

Конкурс приймає Азербайджан і Вірменія відмовляється брати в ньому участь.

Бойкотувати захід закликали самі артисти через загибель вірменського солдата на кордоні із Азербайджаном. У цих країн, нагадаємо, затяжний конфлікт, який часом переростає у військові дії.

2019 рік

Мадонна влаштовує неабиякий скандал. Вона була запрошеною гостею і показала під час свого виступу прапор Палестини та Ізраїля на костюмах артистів, які обіймалися.

Організатори «Євробачення 2019» одразу ж заявили, що конкурс поза політикою, а на репетиціях такого вони не бачили. Окремого відео виступу на офіційних сторінках у підсумку не опублікували.

Ну і до українських політичних маніфестів конкурсу «Євробачення».

2005 рік.

Євробачення відбувається в Києві після «Помаранчевої революції».

Представляти Україну без відбору делегували гурт «Гринджоли» із революційним гімном «Разом нас багато».

Однак деякі слова довелося замінити, організатори їх визнали політизованими. Ось ці:

«Фальсифікаціям – ні! Махінаціям – ні! П(а)нятіям – ні! Ні – брехні! Ющенко – так! Ющенко – так! Це – наш президент! »

2007 рік

Від України виступає Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки з композицією «Лаша Тумбай». Ці слова багато хто чує як «Раша гудбай» і в Росії починається цькування артиста, через що він на деякий час зникає із російських телеекранів.

2016 рік

Війна в Сирії, пік міграційної кризи. Сотні тисяч біженців намагаються знайти притулок у Європі.

Джамала готується до виступу із своєю піснею «1944». Це рік депортації кримських татар з півострова радянською владою. Дехто проводить аналогію із анексією Криму Росією.

«Звісно, розповідаючи про свою бабусю, я розповідаю про трагедію цілого народу, і звісно спливає Крим», – розповідає Джамала в інтерв’ю «Крим.Реалії».

Росія намагається дискваліфікувати українську учасницю через політизованість пісні, але це неможливо довести, бо її текст – не описує конкретні події. Пісня – про почуття людей, насильно позбавлених дому і викликає потужні емоції. Джамала перемагає.

2019 рік.

Яскравий національний відбір, на якому українці дізнаються про гастролі в Росії деяких учасників.

Ведучий національного відбору Сергій Притула спитав співачку Марув про це зі сцени:

– Як такий ваш патріотизм співіснує з вашими гастролями в Росії? Бо так склалося історично, що у нас з Росією дуже великі проблеми, які називаються «військова агресія».

– В першу чергу – це «сонг контест» (пісенний конкурс – ред.), а не політичні вибори. З цими питаннями краще піти… буквально в кількох кілометрах є Верховна Рада, – так відповіла Марув, тільки російською.

Така заява співачки Марув викликала хвилю критики і їй висунули додаткові умови, які вона розцінила як «занадто жорсткі», хоча від квітневого концерту в Росії вона готова була відмовитися.

Зрештою на Євробачення 2019 від України не поїхав ніхто.

Це стало уроком для організаторів нацвідбору і цього року претенденти мають нові вимоги: не виступати в Росії чи на окупованій території з 2014 року, а також не анонсувати такі виступи до завершення конкурсу.

На Євробаченні–2020 Україна стартуватиме з півфіналу, де зустрінеться, зокрема, з Росією, Білоруссю, Румунією, Ізраїлем.

Якщо представник Росії переможе у фіналі – то наступний конкурс Україна пропустить. Та й транслювати це дійство не будуть. Принаймні, так заявляли українські організатори торік.

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