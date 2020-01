Ансамбль Вірського назвали російським: «яка різниця» і реакція

Якщо дотримуватися принципу, запропонованого у новорічному привітанні Володимиром Зеленським і не зважати на те, як кого називати, то можна було б і не звертати уваги на «російський» ансамбль Вірського, як охрестила українських віртуозів народного танцю колишня колега по цеху нинішнього президента України – американська ведуча комедійних шоу Еллен ДеДженерез. Яка різниця!

До того ж, це не вперше, коли українських виконавців за кордоном називають «російськими колективами». Як часто солістів київського балету називали випускниками «найкращих російських балетних шкіл», мовляв, так і квитки легше продати, і, зрештою, «какая разніца»?

Але часи змінюються і тих, кому є різниця, стає дедалі більше. Та й самі виконавці вже навчилися делікатно і, не втрачаючи почуття гумору, дипломатично захищати свою національну гідність.

Так зробив ансамбль імені Павла Вірського – у відповідь на відео, яке 62-річна американка розмістила на своїй сторінці в інстаграмі, підписавши «подивись на цих росіян», відповіли жартівливою історією у тій же мережі, знайшовши не тільки ложку дьогтю, а я більшу ложку меду: «З позитивного: Еллен ДеДженерез запостила ансамбль Вірського. З негативного: з російської сторінки. Дуже шкода, що такі ситуації трапляються і досі. Але дуже круто, що нас можуть побачити 82 мільйони, які підписані на сторінку шоу Еллен ДеДженерез. Пропонуємо всім сходити за посиланням і написати, що ми з України», – написали учасники ансамблю Вірського.

На захист українських танцюристів виступило й посольство України у США. Без жартів, строго за протоколом, написавши:

«Українці є великими шанувальниками «The Ellen Show». Шановна Еллен, відео, яке ви опублікували в Instagram, – це відомий український танець «Гопак», він не російський. Будьмо чесними, росіяни ніколи не зможуть так танцювати. Наш Ансамбль Вірського може довести це у вашій студії».

Окрім того, під публікацією Еллен ДеДженерез, яка супроводжувалась хештегом LookatthisRussians, тисячі коментарів! Серед них сотні – від українців, які пишуть про помилку і просять Еллен виправити її. Є прості прохання виправити помилку, але є й такі, які називають це дурним американським жартом і нагадують, що українці уже понад 300 років борються з російською агресією: @globina «Stupid american joke? Those are Ukrainians. Ukrainians fight with russians over 300 years! Glory to Ukraine!»

Однак реакцій від комедіантки поки що немає.

Рік тому трапився подібний випадок, коли репетицію ансамблю Вірського виклали у мережу і підписали як «танцовщики ансамбля Моисеева», зробивши цим неабиякий комплімент російським танцюристам.

Чи назвала б мексиканка (читай вище: а яка різниця?..) Еллен ДеДженерез українських танцюристів «LookatthisRussians», якби мала змогу побачити відео з відкритою репетицією-поєдинком цього українського ансамблю та грузинського «Руставі»? Чи були б у неї грузини також «thisRussians»? А якщо б вона так їх назвала – чи відреагувало б на це грузинське Міністерство культури?

Українське Міністерство культури поки що не відреагувало на публікацію Еллен ДеДженерез – напевно там поки що займаються законопроєктом «Про дезінформацію» і «брехливими українськими медіа». То ж яка різниця, коли і чи взагалі реагувати на пости в інстаграмі.