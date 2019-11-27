Київ стає столицею світового балету

На тлі політичних скандалів в Україні поза увагою ЗМІ залишилась низка культурних подій. Деякі з них пов’язані з міжнародним балетом –​ в інших країнах інформація про ці події потрапила б на перші шпальти газет та увійшла би до головних культурних телевізійних новин. Мова йде про прем’єри балетних постановок, вистав за участю зірок світового рівня, що відбулись у Києві на різних майданчиках.

Західні фахівці зазначають, що український балет – і хореографи, і балетмейстери, й артисти – гідно конкурують на світовому «балетному полі». Тож участь українських артистів балету та хореографів як «гостей-зірок» у балетних постановках на різних сценах світу – не дивина.

Наразі, для фахівців та симпатиків балету в Україні не дивина і те, що до Києва усе частіше приїжджають артисти, яких називають «зірками світового рівня»: так, цьогоріч Київ упродовж чотирьох днів був епіцентром світового балету. З ініціативи солістів національного балету Катерини Кухар та Олександра Стоянова в Національній опері України уперше відбувся міжнародний фестиваль Ballet Open Space – Зірки світового балету.

Разом із Кухар та Стояновим на київській сцені провідні артисти балету з різних країн світу демонстрували особисту майстерність та особливості італійської, французької, американської та інших відомих світових балетних шкіл. Серед них – солісти італійської La Scala Петра Конті та Еріс Нєжа, паризької Opera Garnier – Кер Жеремі-Лу, американського Boston Ballet – Джозеф Гатті, солістка New York City Ballet та San Francisco Ballet – Анна Софія Шеллер) та інші. Вони демонстрували своє мистецтво на українській сцені.

«Чорно-білий балет»​ гостював у Києві

Також у Києві виступила трупа Тбіліського державного театру опери та балету під керівництвом Ніно Ананіашвілі, яка познайомила українських «балетних фанів» з творами сучасного хореографа Іржі Кіліана, якого називають автором «чорно-білих балетів».

Виступ грузинських артистів балету відбувся у рамках проєкту «Шедеври сучасної хореографії», що його започаткувала балетний продюсер Олена Матвієнко. За словами Матвієнко, завдання проєкту – «показати українському глядачеві всю гаму сучасного балету, занурити його у світовий контекст. Адже світ балету, чи то класичного, чи то сучасного, є актуальним і різноманітним. Головне для глядача – знати, що дивитися, а для продюсера – що показувати», – наголошує Матвієнко.

Серж Лифар: повернення додому

А тим часом, до Києва повертається міжнародний балетний конкурс імені Сержа Лифаря – уродженця Києва, артиста балету та хореографа, який відомий як один із найвидатніших танцівників XX століття. Був засновником Академії танцю при «Гранд-Опера», ректором Інституту хореографії та Університету танцю Парижа, почесним президентом Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО.

Уряд України ухвалив рішення відродити проведення міжнародного балетного конкурсу імені Сержа Лифаря. Конкурс проводитимуть один раз на два роки. Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря вперше відбувся у 1994 році. З 2006 року він не проводився. У 2011 році проведення конкурсу поновили, але через напружену ситуацію в країні і відсутність належного фінансування з 2014 року конкурс не проводився.

«Конкурс імені Сержа Лифаря – це подія, яка поверне Україні ім’я її геніального земляка, буде мати величезне культурно-мистецьке значення та стане важливою подією у культурному житті столиці, сприятиме розвитку хореографічного мистецтва, виявленню молодих талановитих артистів балету та балетмейстерів», – наголошено у повідомленні Міністерства культури України.