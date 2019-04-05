В Україні відновлюють міжнародний балетний конкурс імені Сержа Лифаря

В Україні відроджують міжнародний балетний конкурс імені Сержа Лифаря, повідомляє прес-служба Міністерства культури.

За повідомленням, відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 3 квітня.

Конкурс проводитимуть один раз на два роки.

Це «сприятиме розвитку й популяризації національної культури, підтримці талановитої творчої молоді, розширенню міжнародних культурних зв’язків, пропаганди кращих зразків класичного і сучасного хореографічного мистецтва, увічненню пам’яті видатного артиста, балетмейстера і теоретика танцю ХХ століття Сержа Лифаря», кажуть у Мінкульті.

Міжнародний конкурс балету імені Сержа Лифаря вперше відбувся у 1994 році. З 2006 року він не проводився. У 2011 році проведення конкурсу поновили, але через напружену ситуацію в країні і відсутність належного фінансування з 2014 року конкурс не проводився.