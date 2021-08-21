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На землі та в небі синхронно виконали гопак на честь річниці Незалежності України (відео)

На землі та в небі синхронно виконали гопак на честь річниці Незалежності України (відео)
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На землі та в небі синхронно виконали гопак на честь річниці Незалежності України (відео)

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21 серпня у с. Майське Дніпропетровської області під час фестивалю «Вільне небо» за підтримки Українського культурного фонду відбулася акція «Український гопак – на землі та в небі».

В ній взяли участь 150 осіб – танцюристів та парашутистів. Вони синхронно виконали український гопак на землі та в небі. Під час стрибка парашутисти також розгорнули прапор з символікою Дніпропетровської області і національний прапор України. Останній після приземлення був піднятий на флагштоку на аеродромі, де відбувалася акція. Під час фестивалю «Вільне небо» також відбулося авіаційне шоу.

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