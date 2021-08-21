В ній взяли участь 150 осіб – танцюристів та парашутистів. Вони синхронно виконали український гопак на землі та в небі. Під час стрибка парашутисти також розгорнули прапор з символікою Дніпропетровської області і національний прапор України. Останній після приземлення був піднятий на флагштоку на аеродромі, де відбувалася акція. Під час фестивалю «Вільне небо» також відбулося авіаційне шоу.
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На землі та в небі синхронно виконали гопак на честь річниці Незалежності України (відео)
В ній взяли участь 150 осіб – танцюристів та парашутистів. Вони синхронно виконали український гопак на землі та в небі. Під час стрибка парашутисти також розгорнули прапор з символікою Дніпропетровської області і національний прапор України. Останній після приземлення був піднятий на флагштоку на аеродромі, де відбувалася акція. Під час фестивалю «Вільне небо» також відбулося авіаційне шоу.
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