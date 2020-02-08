Україна обирає представника на «Євробачення-2020»: перший півфінал (наживо)

8 лютого в Києві почнуть обирати представника України на конкурс «Євробачення-2020», який відбудеться в Нідерландах.

Учасники виконують по одній пісні. Оцінюватимуть їх члени журі та глядачі.

Порядок учасників:

1. Гурт [O] – «Там, куди я йду»;

2. Jerry Heil – Vegan;

3. Katya Chilly – «Піч»;

4. Krutь – «99»;

5. Gо-A – «Соловей»;

6. Cloudless – Drown Me Down;

7. Gio – Feeling so lost;

8. Assol – Save It.

Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого, а фінал – 22 лютого в Києві.

65-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди).