Україна обирає представника на «Євробачення-2020»: перший півфінал (наживо)

8 лютого в Києві почнуть обирати представника України на конкурс «Євробачення-2020», який відбудеться в Нідерландах.
Учасники виконують по одній пісні. Оцінюватимуть їх члени журі та глядачі.
Порядок учасників:
1. Гурт [O] – «Там, куди я йду»;
2. Jerry Heil – Vegan;
3. Katya Chilly – «Піч»;
4. Krutь – «99»;
5. Gо-A – «Соловей»;
6. Cloudless – Drown Me Down;
7. Gio – Feeling so lost;
8. Assol – Save It.
Другий півфінал національного відбору відбудеться 15 лютого, а фінал – 22 лютого в Києві.
65-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2020» відбудеться 12, 14 і 16 травня 2020 року в місті Роттердам (Нідерланди).
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