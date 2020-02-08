Президент Зеленський запросив папу Франциска в Україну

Рим – Президент Володимир Зеленський вперше відвідав Ватикан і мав аудієнцію з папою Римським Франциском. Він попросив понтифіка допомогти звільнити полонених українців на Донбасі, в Криму та Росії і запросив святішого отця відвідати Україну, зокрема її східну частину. Відбулася також зустріч у Державному секретаріаті Ватикану, де йшлося про «гуманітарну ситуацію і пошуки миру в контексті конфлікту, який від 2014 року гнітить Україну», інформує повідомлення ватиканського пресцентру.

Головним чином йшлося про мир, розповів Володимир Зеленський після переговорів з главою римо-католицької церкви Франциском.

Він назвав мене «президентом миру»



«Він (понтифік – ред.) навіть назвав мене «президентом миру», ось такий у мене зараз імідж у Європі», – цитує президента Зеленського його прес-служба.

Глава держави наголосив на важливій ролі, яку міг би відіграти Святий престол і передусім папа Римський у досягненні миру й завершенні війни на Донбасі.Володимир Зеленський сказав Святішому отцю, що його дуже чекають в Україні, де він користується великою підтримкою і довірою.

Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід



«Я його запросив в Україну. Я впевнений, що він буде в Україні, не тільки в столиці. Я сказав, що для того, щоб до кінця зрозуміти, що у нас відбувається на сході, треба їхати на схід», – зазначив президент Зеленський.

Йшлося також про гуманітарні ініціативи для допомоги дітям та захисту довкілля. Окремо український президент подякував Святішому отцю за ініціативу допомоги потерпілим на Донбасі.

Під час зустрічі з Державним секретарем, кардиналом П’єтро Пароліном та секретарем з міждержавних відносин Полом Річардом Галлахером український президент говорив про плідну співпрацю протягом 28 років дипломатичних відносин між Києвом та Святим престолом. Стосовно релігійної ситуації в Україні, то президент зазначив, що міжцерковний діалог в Україні може слугувати прикладом для інших країн.

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук раніше заохочував чинного президента відвідати Ватикан та запросити папу Франциска до України. Адже офіційне запрошення від глави держави є однією з умов для можливого приїзду понтифіка в Україну. 2015 року Франциска запрошував президент Петро Порошенко. Керівництво УГКЦ зі свого боку також неодноразово говорило папі про нагальну потребу його поїздки до України.

Ватиканські оглядачі зі свого боку зазначають, що для папського візиту в Україну ще не настали сприятливі часи. Серед головних перешкод згадують про війну між Росією та Україною, протистояння між вищим духовенством ПЦУ і розрив 2018 року між РПЦ та Константинополем через рішення Вселенського патріархату надати автокефалію Православній церкві України.

Пасторальний координатор українців в Італії отець Володимир Волошин в коментарі для Радіо Свобода сказав, що візит є наміром чинного президента встановити тісніші контакти України зі Святим престолом.

В української держави немає тісних відносин з УГКЦ, ми в Італії ніяк не реагуємо на цей візит, він майже непомітно пройшов і для громади



«В української держави немає тісних відносин з УГКЦ, ми в Італії ніяк не реагуємо на цей візит, він майже непомітно пройшов і для громади, – говорить священник УГКЦ. – Думаю, може президент Зеленський щось і доніс папі Римському та ватиканським посадовцям , але то дуже приватно і не на офіційному рівні. Звісно, УГКЦ відкрита до діалогу з чинною владою та очікує відповідної реакції від державного керівництва».

У цьому контексті отець Волошин згадав про перший, за його словами, позитивний крок президента Зеленського у ставленні до проблематики УГКЦ. Наприкінці січня, перебуваючи у Польщі, Зеленський підтримав звернення щодо присвоєння митрополиту УГКЦ Андрею Шептицькому почесного звання «Праведника народів світу».

У колах греко-католицького духовенства поширена думка про слабку дипломатичну роботу української держави для зміцнення відносин з Ватиканом, особливо у світлі непрозорої російської дипломатії в Апостольській столиці. Від серпня минулого року посольство України при Святому престолі працює практично у режимі stand-by через відсутність нового посла. Досі 13 років дипломатичне відомство очолювала Тетяна Іжевська.

На переконання Блаженнішого Святослава Шевчука, візит президента обов’язково принесе якісь нові наступні кроки на дипломатичному полі. «Сподіваюся, вони будуть корисними для України. Ми неодноразово висловлювалися щодо того, що Україна серйозно потребує розвинути свою політику, свою стратегію відносин з Апостольською столицею», - сказав напередодні візиту предстоятель УГКЦ.

Він наголосив, що розвиток відносин Ватикан-Україна у контексті війни Росії проти України є дуже важливим, адже Святий престол є осердям світової дипломатії , а не тільки важливим релігійним центром.