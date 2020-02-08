Як переселені з Галичини бойки заснували греко-католицьку громаду на Донбасі 

Олена Лаущенко

На Донбасі є села переселенців з Галичини. Кілька сіл поблизу Бахмута півстоліття тому прийняли примусово депортованих з Польщі бойків. У 1991-му в Званівці Донецької області люди, які приїхали сюди у далекому 1951-му, та їхні нащадки, заснували греко-католицьку парафію. Отець Павло Федусів, настоятель єдиного на Донеччині монастиря УГКЦ, у 2014 році привіз з Луцька до Званівки копію ікони Богородиця Замилування. Чим вона особлива, та як живе зараз ця греко-католицька громада?

У 1951 році у Бахмутський район на Донеччині переселили жителів села Ліскувате на Галичині – після Другої світової це село опинилося на території Польщі. Понад 32 тисячі осіб переселили у три села: Званівку, Роздолівку та Верхньокам'янське. Причиною депортації була угода 1944 року між Польщею та Радянським Союзом «про взаємний обмін населенням» – примусово виселяли українців із Польщі, а поляків з України.

На цьому етапі переселення розпочалися у травні-червні 1951-го, і потім людей трьома ешелонами поступово перевозили на Схід. У Званівці і досі є живі свідки депортації 1951 року з Ліскуватого. Найстаршим з них на момент виселення було близько трьох років. У 1991 році, коли УГКЦ вийшла з підпілля, переселенці, які досі вважають себе греко-католиками, вирішили збудувати у селі храм і запросити священика. Отець Павло Федусів розповідає про історію заснування греко-католицької громади у Званівці.

Отці їздили по цій місцевості і шукали своїх людей, які чекали. Були в Донецьку, Макіївці, Горлівці. Так засновували громаду

«Першим священиком був Мирон Семків. Владика, вже покійний Софрон Дмитерко, направив сюди отців Василіян (монаший чин УГКЦ – ред.). Cпочатку служили по хатах, потім спорудили невелику каплицю, церковцю, яка за кілька років згоріла за невідомих обставин. В той час вже будувалася мурована церква, своїми силами і за допомогою меценатів: Йосиф і Марія де Вольф, допомагали спорудити церкву. Отці їздили по цій місцевості і шукали своїх людей, які чекали. Були в Донецьку, Макіївці, Горлівці. Так засновували громаду», – розповідає отець.

Коли отець Павло приїхав на Донеччину вперше у 2011 році, то зацікавився історією переселенців. Він знайшов кілька ікон, які у 1930–их роках вивезли з Ліскуватого у музей Андрея Шептицького у Львові на реставрацію та зберігання. Там ікони зберігаються і досі. Найбільше отцю сподобалася ікона Богородиця Замилування, яку він вирішив повернути на Донеччину.

До кожної ікони є важливі прохання, як до неї можна молитися. І до цієї було – прохання про мир



«Я розпитував про цю ікону людей, вони вже не пам'ятали, ту ікону швидше вивезли. Виникло бажання, щоб щось було рідне в людей з тих країв. Я попросив, щоб в Луцьку Катерина Ганейчук написала копію цієї ікони. Ця ікона рік перебувала в Луцькому монастирі не було часу її перевезти. У 2014 році коли ми їхали сюди, то привезли цю ікону», – каже отець.

У 2018 році Римська церковна влада дозволила організовувати прощі до ікони. Отець Павло розповідає, що перед іконою часто моляться про мир в Україні і світі.

«До кожної ікони є важливі прохання, як до неї можна молитися. І до цієї було – прохання про мир. Це символічно, що ікона саме в час війни попала назад на Донеччину», – розповідає отець.

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