Голова УГКЦ назвав три умови для візиту папи Римського до України

Існує три умови для візиту папи Римського Франциска до України, повідомив голова Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Коли на наше робоче сесійне засідання прийшов держсекретар Ватикану Паролін, ми напряму його запитали: що необхідно для того, щоб папа міг приїхати? Він сказав, що є кілька умов. Перше – це є запрошення католицьких церков. Друге – це є запрошення з боку української державної влади. Ми маємо нового президента. Я сподіваюся, що він запросить папу. Третє. Паролін говорив, що потрібно, щоб теж і інші християнські церкви не заперечували проти того візиту», – розповів отець Святослав.

Він заперечив, що «рука Москви» перешкоджає потенційному візиту папи Римського до України.

«Не потрібно у всьому бачити «руку Москви». Вона є. Але нам не потрібно бути залежними від неї і просто ментально від неї звільнитися. Ми цього року відбули Синод єпископів нашої церкви у Римі. І ми мали нагоду в лоні цілого єпископату мати зустріч зі Святішим отцем. І ми його офіційно вже вкотре запросили приїхати до України (папу Римського – ред.). Він мені пообіцяв, що він це дуже серйозно прийняв до уваги», – заявив голова УГКЦ.

Папа Римський відвідував Україну лише одного разу. У 2001 році понтифік Іван Павло ІІ відвідав Львів та Київ.